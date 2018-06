Známka oslabenia ekonomiky: Vysoký výnos z rizikových dlhopisov investorov neláka, uprednostňujú kvalitu

Zdroj: barrons

Foto: SITA/AP

dnes 9:19 -

Niet divu, veď v tom čase sa šanca, že Taliansko opustí eurozónu, rástli. Investori sa však vyhýbali talianskym dlhopisom ešte pred krízou. A hoci sa situácia odvtedy stabilizovala, zostáva ešte veľa nezodpovedaných otázok.

Bolo by ľahké predpokladať, že panika, ktorá sa objavila na trhu s dlhopismi v Taliansku, bola špecifická, vyvolaná politickou neistotou krajiny. Technické analýzy ale naznačujú, že všetky riskantné dlhopisy čaká korekcia. Ak by to bola pravda, Taliansko môže byť len začiatok.



Prepad talianskeho dlhopisového výnosu nevznikol z ničoho nič, tvrdí Andrew Addison z Institutional View. Výnosy 10-ročných dlhopisov rástli v Taliansku neustále, v rokoch 2015 až 2017 našli podporu približne na úrovni jedného percenta dvakrát. V technickom jazyku povedané, "dvojité dno" našli v rozsahu medzi 1,04 % a 2,39 %. Tento rozsah sa nakoniec zmenil 21. mája, len šesť dní pred vetom prezidenta Mattarellyho.







Takýto breakout naznačuje, že by sa mohol otvoriť väčší priestor na zvýšenie výnosov. Addison predpovedá, že 10-ročné bondy Talianska by mali dosiahnuť výnos 4 % (konzistentná úroveň podpory, ktorá sa testovala mnohokrát za posledných 20 rokov) a dokonca by mohla dosiahnuť do konca roka 4,5 %, čo by znamenalo dvojnásobok starej úrovne 2,4 %.

Očakáva sa, že investori budú požadovať vyššie výnosy z talianskych dlhopisov v dôsledku vnímania, že sú nebezpečnejšie ako pred dvoma týždňami. Existujú však dôkazy, že investori začínajú uprednostňovať aj bezpečnejšie dlhopisy z iných kútov Európy.

Rozpätie medzi vysokokvalitnými európskymi dlhopismi - ako ich reprezentuje index Iboxx Euro Non-Financials AA Total Return, a nižšej kvality - ako to predstavuje Iboxx Euro Non-Financials BBB Total Return Index, klesá už viac ako dva roky. Od apríla sa priepasť medzi hodnotami oboch referenčných hodnôt zužuje a dnes je na -10,52 bodoch od minulého piatku, v porovnaní s -11,85 bodmi v apríli.

"Je to znamenie, že investori teraz favorizujú dlhopisy vyššej kvality, čo môže znamenať začiatok "risk-off" obdobia," hovorí Addison.

A nielen v Európe. Investori sa začali vyhýbať globálnym dlhopisom s vysokým výnosom. V posledných štyroch mesiacoch index Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return, ktorý zahŕňa 34 000 dlhopisov s vysokým výnosom v USA, Európe a rozvíjajúcich sa trhoch, klesol o 3,5 % na 1281,8 minulý piatok, čo je najnižšia úroveň od augusta minulého roka.