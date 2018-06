Slovensko by mohlo nadviazať spoluprácu s Nórskom v oblasti výskumu klímy

dnes 15:31 -

Spolupráca Nórska a Slovenska v oblasti výskumu klimatických zmien by sa mohla posilniť. Očakáva to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla, ktorý je spolu s prezidentom SR Andrejom Kiskom na oficiálnej návšteve Nórskeho kráľovstva.

Hlava štátu v posledný deň návštevy Nórska absolvovala prehliadku centra Bjerknes zameraného na výskum klímy. Centrum má mnoho zahraničných spolupracovníkov. Výskum v ňom je napríklad zameraný na oceány či na klimatické zmeny.

"Túto návštevu vnímam ako pozitívny prístup k výmene informácií. Klimatické modelovanie a výskum je v Nórsku veľmi popredný a významný. Je ďaleko pred našimi terajšími kapacitami, ale veľmi radi by sme vďaka tejto návšteve odštartovali bilaterálny kontakt. Radi by sme sa inšpirovali tým, čo robia Nóri v oblasti klimatického výskumu," skonštatoval pre médiá Kurilla.

Problematiku zmeny klímy považuje za dôležitú. "Z ich existenčného hľadiska je zmena klímy veľmi dôležitý fenomén. V Nórsku ak by bolo otepľovanie dramatické, tak by to zásadne zmenilo spôsob a kvalitu života ľudí, ktorý majú," uviedol Kurilla v súvislosti s tým, prečo sa Nórsko otázkou klimatických zmien intenzívne zaoberá.

"Z pohľadu Slovenska sa viac sústredíme na adaptačné opatrenia, pretože je dôležité riešiť znižovanie emisií, ale súčasne tým, že je zmena klímy súčasný jav, musíme sa jej prispôsobovať. Či už v podobe protipovodňových opatrení, ktoré riešia už následok, ale aj z hľadiska preventívnych opatrení," poznamenal Kurilla.

Zároveň pripomenul, že slovenská vláda už v polovici marca tohto roka schválila akčný plán zameraný na zmierňovanie dôsledkov sucha. "Tento akčný plán je plánom aktivít, má určený rozpočet na najbližšie tri roky a mal by priniesť efekt minimalizácie negatívnych dôsledkov vyplývajúcich zo sucha," dodal Kurilla. Počas návštevy centra podpísala Slovenská akadémia vied s Univerzitou v Bergene Memorandum o porozumení.

Prezident si pozrel aj Media City Bergen, ktoré sa zameriava na rozvoj inovácií v oblasti médií. Centrum vyvinulo softvér na tvorbu televíznej grafiky, ktorý využívajú viaceré svetové televízie ako BBC, Al-Jazeera, vrátane slovenských televízií. Popoludní sa hlava štátu vráti späť do vlasti.