Čo môžeme toto leto očakávať v Grécku?

Krajina podľa Konfederácie gréckeho turizmu (SETE) očakáva tento rok 32 miliónov zahraničných turistov. Podľa odhadov SETE by to malo byť na príjmoch z cestovného ruchu o 12,8 % viac ako pred rokom. Ako sa na konferencii cestovného ruchu vyjadril grécky premiér Alexis Tsipras, Grécko je ostrovom stability v regióne vysoko náchylnom na napätie rôzneho druhu. To pre turistov dnes znamená jedno z kritérií na výber miesta pobytu. Počas ekonomickej krízy v Grécku priniesol turistický ruch približne 100 miliárd Eur pre grécke hospodárstvo v rámci 8 rokov. Priame príjmy z turizmu predstavujú 10 % gréckeho HDP. Nepriame a vyvolané príjmy tento podiel navyšujú na 22 %.

Grécko sa neustále snaží zlepšiť svoje makroekonomické ukazovatele a v rámci plánu na záchranu ekonomiky sa zaviazalo k rozsiahlej privatizácii štátneho majetku. Od investorov vláda hodlá do roku 2019 získať aspoň 3 miliardy Eur. Najväčšie privatizačné zámery predstavujú firmy Hellenic Petroleum, plynárenský podnik DEPA a podiel v medzinárodnom letisku v Aténach. Aktuálne sa rieši predaj 50,1 % podielu v rafinérskej spoločnosti Hellenic Petroleum, kde vláda a rodina Latsisovcov predáva svoje akcie. O tento projekt sa zaujíma 5 uchádzačov ako Alrai Group, Gupta Group, Carbon asset management spolu s Alshaheem, Glencore a Vitol. Posledne menovaný podnik už v regióne vlastní podiel v tureckej spoločnosti Petrol Ofisi, ktorý získal nedávno od OMV.



Napriek zlepšujúcim sa ukazovateľom a postupnému rozvoju hospodárstva, ekonomiku Grécka stále trápi nezamestnanosť. Tá naďalej osciluje okolo 21 % a obzvlášť ťažká je situácia mladých ľudí do 25 rokov, kde dosahuje až 45 %.





Náladu v Grécku nezlepšuje ani imigrantská kríza. Obzvlášť sužovaný je ostrov Lesbos, kde na pláže ako Eftalou sa imigranti dostávajú na člnoch z tureckých brehov, ktoré sú len necelých 10 kilometrov vzdialené. Utečenecký tábor Moria na Lesbose je obsadený na 200 % pôvodnej kapacity a situácia sa občas vymkne spod kontroly.





Čo je však pozitívne, európska agentúra pre životné prostredie vo svojej výročnej správe potvrdila, že 96 % pláží v Grécku má výborné podmienky na plávanie a kúpanie a voda má výbornú úroveň čistoty. Z meraní na 1598 miestach počas 5 mesiacov boli odobraté vzorky v 96 % deklarované ako dobré a vynikajúce. Znečistenie bolo zistené len v Sarónskom zálive, kde 11 pláží bolo na 2 mesiace uzavretých po tom, čo z tankera Agia Zoni II v septembri 2017 unikla nafta. Dnes sú však už aj tieto pláže pre verejnosť prehlásené za vhodné na kúpanie.





O zlepšenie životného prostredia sa tento rok budú snažiť aj kaviarne a študenti, ktorí od januára 2018 spustili kampaň Sto Potiri Mou (do môjho pohára). Gréci kávu milujú, kto by odolal chladenému frappé? Ročne sa na tento národný nápoj použije 300 miliónov plastových jednorazových pohárov a slamiek. Lokálna pobočka Greenpeace teraz spustila iniciatívu, pri ktorej každý, kto si prinesie svoj pohár do kaviarne, dostane od predajcu zľavu 10 – 40 centov. Na rôznych miestach Grécka sa dobrovoľníci z radov študentov snažia presvedčiť majiteľov kaviarničiek, aby sa do kampane zapojili a znížili tak svojou troškou znečistenie Egejského mora. Na mapke nájdete kaviarne, ktoré sa zapojili do kampane.