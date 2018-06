The Woz: Dúfam, že Bitcoin sa stane jedinou globálnou menou

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:24 -

"Súhlasím s tým čo hovorí Jack Dorsey, nie že by som si myslel, že sa to stane, ale preto, že som presvedčený, že to dáva zmysel," povedal Wozniak pre televíziu CNBC. Wozniak nakúpil Bitcoiny za 700 dolárov, čo je asi o 6 700 dolárov lacnejšie než za čo sa kryptomena obchoduje dnes. Nedávno ale predal všetko a nechal si len jeden Bitcoin. Údajne chce iba experimentovať s touto technológiou a nie byť investorom. "The Woz" má aj dva tokeny étherea. Wozniak povedal, že nemusí veriť tomu, čo predpovedá Dorsey, ale stále sa považuje za bitcoinového puristu. "Bitcoin je matematicky definovaný, existuje ho určitý počet, je spôsob, akým je distribuovaný... a je to čisté, bez podpory človeka, nie je za tým žiadna spoločnosť a len ... rastie a rastie ... a prežíva. Pre mňa je to niečo, čo je prirodzené a príroda je dôležitejšia ako všetky naše ľudské konvencie," povedal pre CNBC.





Kryptomena nie je vydávaná ústrednou autoritou na rozdiel od tradičných mien. Namiesto toho je za ňou komplexná sieť udržiavaná mnohými hráčmi a preto je často označovaná ako decentralizovaná. V súčasnosti existuje viac ako 1000 kryptomien, ale podľa Wozniaka je Bitcoin jediný, ktorý zostáva "čistý", pretože iní sa museli vzdať niektorých aspektov, ktoré spôsobujú, že Bitcoin je tým, čím je."Len Bitcoin je čisté digitálne zlato... a úplne tomu verím, všetci ostatní majú tendenciu vzdať sa niektorých aspektov Bitcoinu, napríklad byť úplne decentralizovaný a bez centrálnej kontroly. To je prvé, čo musia dosiahnuť aby sa mohli snažiť o obchodný model."



Wozniak založil Apple spoločne so Stevom Jobsom v roku 1976 a stál aj za predstavením prvého osobného počítača spoločnosti.