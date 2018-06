Žiadna sláva: Nemci rozobrali Teslu, boli zvedaví na koľko vyjde výroba Modelu 3

Zdroj: QZ

Mohol by stáť v ceste nemeckej dominancii elektromobil? Inžinieri v mene nemeckých výrobcov automobilov údajne rozobrali štyri vozidlá Tesla Model 3, aby zistili, na koľko vyjde výroba elektrického automobilu, informoval časopis WirtschaftsWoche. Musk tento krok označil za "najlepšiu analýzu modelu 3 k dnešnému dňu."

Čo zistili? Napríklad, že spoločnosť Panasonic, spolupodieľajúca sa na výstavbe továrne na batérie spoločnosti Tesla v Nevade, znížila podiel kobaltu v akumulátorových článkoch Tesla z 8 % na 2,8 %. To je dôležitá položka v nákladoch na auto, pretože cena kobaltu stúpa. Inžinieri odhadujú, že náklady na výrobu modelu 3 sú 18 000 dolárov za materiál a 10 000 dolárov za prácu. "Ak by sa Tesle podarilo vyrábať plánovaných 10 000 kusov týždenne, Model 3 prinesie významný pozitívny príspevok k tržbám," povedal jeden inžinier. V prípade auta, ktoré sa malo predávať za 35 000 dolárov, to znamená pre Teslu pekný zisk.





Avšak tak jednoduché to nebude, tvrdí Erik Gordon, profesor na Rossovej univerzite v Michigane. Marža Modelu 3 musia stále zohľadňovať nákladovú štruktúru, ktorú nemajú zabehnutí výrobcovia automobilov, vrátane plánovaných rozšírení tovární, nových investícií do automatizácie a vlastnej siete distribútorov. Zatiaľ čo Tesla má určité svojské výhody, ako vlastné produkty na skladovanie energie a solárne zariadenia či nulové dôchodkové záväzky, spoločnosť počíta s hrubými maržami 25 %, aby zostala v čiernych číslach. Odhad 28 000 dolárov na výrobu Modelu 3 "ukazuje, že existuje určitá možnosť ako zarobiť peniaze," povedal Gordon. "Ale v skutočnosti nenecháva veľa priestoru na všetky ostatné výdavky. Ak auto budú predávať za menej ako 50 000 dolárov, nemyslím si, že to bude dobrý obchod."





Najdrahší problém, ktorému čelí elektrická automobilka, je nafúknutá cena automatizácie v továrni v meste Fremont v Kalifornii. Generálny riaditeľ spoločnosti Elon Musk sa v roku 2016 pochválil, že to bude "najpokročilejšia" automobilová linka na celej planéte. Odvtedy pripustil, že Tesla to prepískla a museli prerobiť časti montážnej linky. "Mali sme túto bláznivú, komplexnú sieť dopravných pásov," uviedol v rozhovore pre CBS v apríli. "Nefungovalo to, takže sme sa zbavili tejto veci." Spoločnosť kúpila nemeckú automatizačnú spoločnosť Grohmann, aby si tak pomohla vrátiť veci do pôvodného stavu.

Predpokladaná výhoda v nízkej nákladovosti výroby je pre Teslu finančnou záchrannou sieťou, tvrdí firma Bernstein Research z Wall Street. "Zdá sa, že Tesla vynaloží viac ako 2x toľko, čo by bežný výrobca automobilov investoval na jednotku inštalovanej kapacity," uviedla správa z 28. marca a citovala 2 miliardy dolárov z nedávnych investícií do strojov a zariadení. "Dôvody, že Tesla vynaložila takéto investície a nakoniec musela kúpiť firmu Grohmann sa podpísali pod výrobu Modelu 3. Všetko so všetkým súvisí, Tesla sa pokúsila hyperautomatizovať výrobu modelu 3."





Teoreticky by automatizácia montáže mala továrňam dopomôcť k vyššej efektivite. Historicky je to ale fiasko. Európski, americkí a japonskí výrobcovia automobilov upustili od automatizácie v záverečných fázach výroby. Doteraz sa napríklad pri inštalácii čelných skiel vyžadujú jemné pohyby, preto to lepšie zvládajú ľudia a nie roboty. Samozrejme, že dnes to už platiť nemusí, vzhľadom na pokroky v oblasti robotiky, počítačov a strojového učenia. Musk toto všetko povýšil na hlavný cieľ stratégie Tesly, pomocou ktorej chce poraziť veľkých výrobcov automobilov. Vsadil na vysoko automatizované továrne ako ústredný článok masovej produkcie Tesly. "Za najdôležitejší bod, ktorý chcem urobiť, čo je skutočný problém, skutočná prekážka, a kde vidím najväčší potenciál, je zostrojenie stroja, ktorý bude vyrábať tento stroj," povedal investorom na výročnom stretnutí Tesly v roku 2017. "Inými slovami, vybudovanie továrne... ako výrobku, by prinieslo 10-násobné zvýšenie produktivity.“

Doterajšie zlepšenia sa ale nepreukázali. Namiesto toho oneskorenie spustenia montážnej linky surovo upravilo pôvodné predpovede spoločnosti o 20 000 modeloch za týždeň. Tesla vyrobila približne 2 000 vozidiel Modelu 3 počas troch po sebe nasledujúcich týždňov v druhom štvrťroku, za jeden týždeň ich v apríli tohto roka zišlo z linky 2 220. Nedávne vylepšenia plány výroby posúvajú, Tesla chce do polovice leta dosiahnuť 5 000 kusov za týždeň, čo je bod, o ktorom Musk tvrdí, že sa Model 3 stane ziskovým.







Spoločnosť musí teraz buď vyriešiť svoje problémy s automatizáciou, alebo zapojiť ľudí do prác pri montážnej linke, ktorá pôvodne s nimi vôbec nerátala. To by znamenalo ďalšie náklady. Erik Gordon je skeptický, že by sa výrobné náklady podarilo dostať na odhadovaných 10 000 dolárov v dohľadnej budúcnosti. "Náklady na prácu sa pravdepodobne zvýšia, nie znížia," povedal.

Keďže spoločnosť dnes čelí obrovskej finančnej kríze a potenciálnemu kolapsu pri výrobe, zameriava sa výlučne na predaj modelov vyššej triedy Modelu 3. To má dnes z hľadiska obchodu zmysel, ale do budúcna nedáva žiadnu záruku, že výrobné náklady spoločnosti Tesla dostatočne klesnú na to, aby Model 3 pri predajnej cene 35 000 dolárov, dokázal aj niečo zarobiť.