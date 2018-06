Zostali zaskočení: Veľký výpadok poukázal na riziká budúcnosti elektronických platieb

Zdroj: QZ;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 0:46 -

Hovorca spoločnosti Visa potvrdil výpadok z 1. júna a povedal, že spoločnosť prešetruje príčinu. V tom čase niektoré bankomaty v Spojenom kráľovstve nemali žiadnu hotovosť, pretože ľudia sa ponáhľali, ako napísal Financial Times, vybrať kým sa dá. Podľa denníka viac ako 95 % debetných kariet v Británii využíva sieť Visa. Klienti dostávali pri pokuse o platení správy, že peniaze nemožno odosielať, ani prijímať. Problém sa týkal aj Slovenska. Visa neskôr uviedla, že problémy spôsobil hardvér.



"Počas včerajšieho dňa Visa zaznamenala zlyhanie systému, ktoré ovplyvnilo zákazníkov v Európe. Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetky karty Visa spoľahlivo fungovali 24 hodín denne, 365 dní v roku. Toto sa nám včera nepodarilo dosiahnuť a všetkým našim partnerom, ale predovšetkým držiteľom kariet Visa, sa ospravedlňujeme. Majitelia kariet Visa už môžu svoje karty používať, keďže v tomto momente už operujeme takmer na normálnej úrovni. Problém bol spôsobený zlyhaním hardvéru. Nemáme dôvod domnievať sa, že došlo k akémukoľvek neautorizovanému prístupu alebo nezákonnej udalosti," uviedla Visa vo vyhlásení.

Visa patrí do prvej trojky, na trhu globálnych platobných kariet dominuje čínska spoločnosť UnionPay, Visa a Mastercard, podľa výskumnej a poradenskej firmy RBR. Visa, a od roku 2016 jej Visa Europe, je dôležitým pilierom pre platby v Európe.





Spoločnosť Foster City v Kalifornii spracovala v roku 2017 transakcie vo svete v hodnote 7,3 bilióna dolárov, čo je o 40 % viac ako v predchádzajúcom roku. Veľké spoločnosti, ktoré prevádzkujú hlavné platobné systémy dúfajú, že získajú ešte viac trhového podielu, pretože spotrebitelia čoraz viac platia za veci digitálne. Zatiaľ čo bankovky a mince sú stále mimoriadne obľúbené, globálny objem digitálnych platieb v roku 2017 po prvýkrát prekročil hotovosť, píše sa vo výročnej správy spoločnosti Visa. Spoločnosti tiež dúfajú, že vďaka rozšíreniu mobilných telefónov sa mnohí z 1,7 miliardy doteraz bezbankových ľudí stanú zákazníkmi finančných inštitúcií.



Banky vlády aj zákazníci teraz pozorne sledujú, aký dopad mal výpadok Visa. Zatiaľ čo niektoré krajiny, najmä Nemecko, patria stále k milovníkom hotovosti, iné, napríklad Švédsko, je údajne len päť rokov vzdialené od úplne "bezhotovostnej" spoločnosti. Vo Veľkej Británii objem platieb realizovaných kartami tvorí viac ako 40 % hrubého domáceho produktu. Väčšina Európy je už digitálna, čím sa stala skúšobným laboratóriom pri testovaní prechodu od fyzických peňazí k elektronickým platbám. To sa ukázalo aj pri výpadku Visa. Pomoc v nepríjemných situáciách hľadali dovolenkári aj na sociálnych sieťach.







Tvorcovia politík dnes diskutujú o tom, ako vytvoriť odolnejšie elektronické systémy a zároveň sa pokúšajú odhadnúť prah, pri ktorom je už celkový počet digitálnych platieb presiahol únosnú hranicu. Švédska centrálna banka napríklad zvažuje zavedenie e-krony, ale poukazuje na to, že to nebude znamenať zrušenie hotovosti.



Decentralizovaná sieť, podobajúca sa kryptosystému účtovnej knihy na ktorej beží Bitcoin, by mohla potenciálne poskytnúť istú redundanciu proti výpadkom. Odhliadnuc od toho, že systém by dokázal zvládnuť „len“ rýchlosti pri platbách, aké spoločnosť Visa už dnes poskytuje, problémom by aj naďalej boli výpadky elektrickej energie či veľké katastrofy. Všetko zatiaľ naznačuje, že hotovosť tu bude s nami dlhšie, než by si niektorí želali.