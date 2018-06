Klik sem klik tam: Ako sociálne médiá menia naše nákupné zvyklosti

Zdroj: axios

Dnes viac ako kedykoľvek predtým smerujú investície do reklamy pre elektronické obchodovanie do vrecák platforiem ako je Google, Facebook a Amazon. Tieto platformy totiž dokážu ponúknuť dokonalú súvislosť medzi tým, čo spotrebitelia chcú, a tým, čo by sa im mohlo páčiť.

Mary Meekerová je bývalá analytička z Wall Street, dnes je partnerkou v spoločnosti Kleiner Perkins Caufield & Byers, zameranej na rizikový kapitál. V ročnej správe o stave e-commerce zhodnotila internetové trendy.



Za objavením nového produktu spotrebiteľom sú najmä sociálne médiá. Až 55 % spotrebiteľov sa rozhodne pre nákup produktov on-line po tom, ako na ne naďabili na sociálnych médiách, vyplýva z prieskumu Curalate Consumer Survey.

78 % ľudí vo veku 18 až 34 rokov priznáva, že nové produkty objavuje na Facebooku

59 % na Instagrame a Pintereste

34% na Twitteri

22 % na Snape



Tieto odporúčania priamo od spotrebiteľov sa ukázali ako účinné pri menej známych značkách. Okrem toho 6 % všetkých odkazov na elektronický obchod prichádza cez platformy sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter. V roku 2015 to boli len 2 %. Niektoré nákupné aplikácie za odporúčanie ponúkajú zákazníkom zľavy. Miera preklikov, počet ľudí, ktorí si klikli na reklamu, v sociálnej sieti facebook vzrástla v prvom štvrťroku 2018 na 3 %, čo predstavuje nárast z 1 % v rovnakom štvrťroku v roku 2016. Aj keď 3 % nemusia vyzerať ako veľa, no v skutočnosti je to veľký skok, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí skutočne kliknú na určitý typ reklám.





Čas strávený pri nákupných aplikáciách v mobilných zariadeniach je najrýchlejšie sa rozvíjajúcou kategóriou, odhaduje Flurry Analytics. Ide predovšetkým o čas strávený v hudobných, mediálnych a zábavných aplikáciách. Video sa stalo obľúbeným zdrojom informácií, aby sa zákazníci dozvedeli viac o produktoch alebo objavili nové, a to prostredníctvom videonahrávok na YouTube či Taobao (Čína).

36 % zákazníkov si produkt vy hľadáva vo vyhľadávači Google, kde sa zobrazujú reklamy a info o produkte a možnosťami nákupu. Google začína integrovať nákupy do svojho domáceho inteligentného reproduktora. 49 % zákazníkov začína vyhľadávať rovno na Amazon.com, spoločnosť už pridáva sponzorované produkty do zoznamu vyhľadávaní. Amazon má dnes viac ako 100 miliónov predplatiteľov. Kým Google sa vyvíja z reklamnej platformy na obchodnú platformu, Amazon robí opak.

Personalizácia v on-line obchode je jedna zo silných zbraní, maloobchodníci sa zameriavajú na to, aby spotrebitelia videli odporúčania prispôsobené ich záujmom a chuti - to všetko na základe podrobných údajov, ktoré majú od užívateľov. Platformy založené na reklamách, ako sú Facebook a Google, vytvárajú ponuku prostredníctvom správania sa používateľov on-line, na čo kliknú, ako dlho zostanú na určitých stránkach a čo hľadajú.

V kamenných obchodoch na americkom trhu majú tržby klesajúcu tendenciu. Ale podobne ako v prípade Alibaby v Číne, fyzické obchody sú mnohokrát súčasťou obchodnej stratégie. Aj Amazon, kombinuje on-line maloobchod s kamenným. K tomu rôzne možnosti platby, digitálna zábava, cloudové služby a nové kanály cez rôzne pripojené zariadenia. Šéf Alibaby, Jack Ma, vidí v tomto prístupe "nový maloobchod". Mení názory čínskych spotrebiteľov na zdieľanie svojich údajov výmenou za lepšie služby.