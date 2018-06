Čo v najbližších štyroch rokoch úplne zmení život aj podnikanie: Technologické trendy, ktorým investori veria

Zdroj: BI

Churchill Club zo Silicon Valley každoročne organizuje diskusný panel na ktorý pozýva niekoľko technologických a obchodných lídrov. Tento rok predniesli svoje predpovede o tom, aké budú neobvyklé technologické trendy s významným potenciálom rastu okolo roku 2021. Podľa ich slov môžeme do troch rokov očakávať naozaj prekvapujúce zmeny.

Vesmírne podnikanie

Ľudstvo je údajne bližšie ako kedykoľvek predtým k tomu, aby dokázalo kolonizovať Mars. Popodra segmentu prichádza vďaka rastu firiem, ktoré vytvárajú lepší ekosystém pre vesmírne cestovanie a veci s tým spojené. Odborníci tvrdia, že už čoskoro budú môcť firmy pôsobiace v oblasti baníctva, výroby, médií, cestovného ruchu, energetiky, obrany a iných, bežne predávať produkty a služby pre vesmírne cesty, čím môžu rozšíriť svoje podnikanie za hranice Zeme. Lebo dnes už globálny dosah nestačí, musíte premýšľať kam ešte môžete rásť.







Doprava po novom

Ak bolo ostatné desaťročie o mobilných aplikáciách, ďalšia dekáda bude o mobilite v reálnom svete. Autonómne autá, elektrické skútre či algoritmy, ktoré určujú trasy pre rozvoz tovaru. Čakajú nás úplne nové spôsoby, ktorými sa ľudia a tovar bude presúvať z bodu a do bodu b. Napríklad nárastom popularity zdieľaných jázd a autonómnych vozidiel, nielen že ľudia budú kupovať menej áut, ale sa môžu tiež presťahovať do domácností, ktoré sú vzdialenejšie od miesta kde pracujú. Obrovské množstvo rizikového kapitálu tečie do oblasti autonómnych vozidiel a táto investícia do roku 2021 vytvorí robotickú renesanciu. Inžinieri, ktorí absolvujú špičkové univerzity ale aj podnikatelia, opustia automobilový sektor a svoje miesto nájdu v priľahlých odvetviach, ako je napríklad robotika. Títo jednotlivci budú pri zrode inovácií v nákladnej doprave, baníctve, skladovom hospodárstve aj poľnohospodárstve.







Všetci on-line

Odhaduje sa, že 781 miliónov dospelých vo veku nad 15 rokov je negramotných. Aj títo ľudia, hoci nedokážu čítať, budú mať v budúcnosti ľahší prístup na internet. Nakupovanie a prístup k informáciám im zabezpečí hlasová platforma, ako napríklad robotickí asistenti s umelou inteligenciou, niečo ako Amazon Alexa alebo Apple Siri. Investori sa ale obávajú šírenia falošných správ, upravených fotografií a videí. Dokonca aj robotický asistent spoločnosti Google sa môže vydávať za živého človeka, keď sním telefonujete. Čo je skutočné a čo nie? Čoraz ťažšie to bude rozpoznať. Možno vznikne úplne nová kategória softvéru, ktorej cieľom bude overiť pravosť akéhokoľvek obsahu. Veľké nádeje v tomto smere vzbudzuje technológia blockchain. Väčšina hlasových robotov, ako Alexa od Amazonu, či Cortana z dielne Microsoftu, sú navrhnuté pre formát otázok a odpovedí. V budúcnosti sa digitálni asistenti vylepšia tým, že ich vytvoríme viac. Hlasový robot môže byť odborne vyškolený v špecifickej oblasti. Napríklad pre rezervovanie večere. Keď používateľ požiada Alexu o rezerváciu večere pre dvoch, Alexa presmeruje požiadavku na robota vyškoleného pre danú úlohu. V tom momente, keď niečo také nastane, už budú rozhrania rovnako zastarané ako samotné aplikácie.







Umelá inteligencia a Veľký brat

Čína by už čoskoro mohla predbehnúť USA v oblastiach ako je umelá inteligencia a autonómne vozidlá. Už dnes v krajine používajú technológie na rozpoznávania tváre, napríklad žiakov na vyučovaní, alebo v rámci kamier na sledovanie chodcov, ktorí porušujú dopravné predpisy či na identifikáciu utečencov. Dokonca rozpoznávania tváre nasadzujú aj pri platbách za tovary a služby, ako dôkaz o pokroku krajiny v oblasti umelej inteligencie. Nech už je to represívne, alebo pridaná hodnota, čínska vláda vsadila na inovácie.







Inteligentné kamery pokrývajú svet. Od 170 miliónov sledovacích kamier v Číne, ktorými vláda monitoruje správanie svojich občanov až po tie v iPhoneX, slúžiace na odomknutie zariadenia, čo prináša nové úrovne pohodlia. Ak ľudia vedia, že sú sledovaní, môžu zmeniť svoje správanie, preto by nebolo rozumné dospieť do stavu, kedy kamery a jednotlivci hodnotia ľudí a vytvárajú im sociálny kredit, na základe ktorého im môžu odmietnuť pôžičku, alebo naopak ponúknuť lepšiu úrokovú sadzbu. Platí, že ste kým ste, len keď sa nikto nedíva. Ale možno z nás budú slušnejší vodiči, ak všetky autá vôkol budú po celý čas hodnotiť našu (ne)bezpečnú jazdu.



Offline svet a protitechnologická vlna

Hranica medzi online a offline svetmi sa vytráca. Obchodníci sa snažia odchytiť zákazníka, nech už je kdekoľvek. Majú kamenné prevádzky aj elektronický obchod. Tento kombinovaný prístup spôsobí, že ľudia už nebudú rozlišovať medzi tým, čo je online a čo offline. V živote každého bude niekto, kto o ňom bude vedieť všetko. Bude to Google, ktorý už dnes vie, kde sa práve nachádzate, čo si prezeráte, vidí vaše fotky aj ako vaše deti vyrastajú. Google vytvoril "dátový oligopol" vďaka svojej schopnosti získavať obrovské množstvo údajov od používateľov a kvôli nedostatku predpisov a regulácie tejto oblasti. Éra nadšenia z technológií sa technologicky priateľských politík sa môže blížiť ku koncu. Už v blízkej budúcnosti sa môže dvihnúť silná protitechnologická vlna. Zákony o bezpečnom prístupe, ktoré umožnili týmto spoločnostiam rásť na začiatku tohto tisícročia, sa zmenia a príde tvrdšia regulácia.