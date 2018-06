Hodnota približne rovnaká ako Bitcoin: Poznáte najcennejšiu bankovku v obehu?

Zdroj: QZ;IMF

10 000 brunejských dolárov je v prepočte asi 7 482 amerických. To je zhruba toľko, za čo sa obchoduje v týchto dňoch Bitcoin. Bankovka s portrétom sultána Hassanala Bolkiaha bola vydaná v roku 2006. Takéto vysoké nominálne hodnoty nepatria do bežnej peňaženky ale dokážu byť užitočné v prípade núdze, počas vojny, ako aj na kriminálne účely. Brunejským dolárom sa dá platiť aj v Singapure, hoci ten má aj vlastnú bankovku s hodnotou 10 000 dolárov, ale tú už nevydáva.





Brunejský národ je skoro opakom decentralizovaného ideálu kryptonadšencov. Monarcha Hassanal Bolkiah je jedným z najbohatších ľudí na svete, patrí medzi niekoľkých absolútnych monarchov a je jedným z najdlhšie vládnucich. Vďaka rozsiahlemu ropnému a plynárenskému priemyslu, ktoré predstavujú takmer celú ekonomiku krajiny, je hrubý domáci produkt na obyvateľa medzi najvyššími na svete. V roku 2014 krajina s 423 000 obyvateľmi prijala prísne islamské právo šaría, ktoré ostro ​​kritizujú skupiny presadzujúce medzinárodné právo.





Brunjských 10 000 dolárov sa dnes vyníma viac ako inokedy, v čase keď mnohé štáty pristúpili k stiahnutiu bankoviek s vysokou nominálnou hodnotou. 500 lotyšských latsov je približne 982 dolárov, ale v čase, keď sa pobaltský štát stal 13. členom eurozóny v roku 2013, bankovka z obehu zmizla. Eurozóna sa zbavuje 500 euroviek zvaných "bin Ládinovky" z obavy, že sa hojne využíva najmä pri financovaní terorizmu.

Bankovky s vysokou nominálnou hodnotou sa využívajú na pranie špinavých peňazí, pri daňových únikoch a iných trestných činoch, pretože sú ľahko prenosné. Kufrík s 500 eurovými bankovkami v celkovej hodnote 1 milión dolárov by bol len na 20 % naplnený.





Ak by sme chceli preniesť milión dolárov pomocou najvyššej bankovky platnej v Singapure alebo Bruneji, by sme podľa Medzinárodného menového fondu potrebovali len 1,5 % objemu kufríka. MMF ale uznal, že nárast digitálnych peňazí by nakoniec mohol znamenať koniec tých papierových.

Veľké bankovky majú zlú reputáciu. Ale podľa amerického ministerstva zahraničných vecí Brunejsko-darussalamský štát nepredstavuje vo všeobecnosti hrozbu. Ani v prípade prania špinavých peňazí ani pri financovaní terorizmu. Napriek rizikám spojeným s bankovkami s vysokou nominálnou hodnotou, Švajčiarsko odolával tlaku na zastavenie tlače svojej najväčšej bankovky v hodnote 1 000 frankov, ktorá naberá na popularite, keďže ostatné krajiny obmedzujú obeh svojich najväčších bankoviek. Bankovka s nominálnou hodnotou 1 000 frankov tvorí viac ako 40 % švajčiarskych bankoviek v obehu.