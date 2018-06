Čierny scenár: Čo ak by Taliansko opustilo euro?

Zdroj: fxempire;J&T banka

Prvým a možno aj najzrejmejším rozdielom je, že Spojené kráľovstvo nikdy nepristúpilo na spoločnú menu. Napriek tomu, že odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie by mal rozhodujúci vplyv na európske hospodárstvo, používanie vlastnej meny bude pravdepodobne minimalizovať dopad na globálne devízové trhy.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že niektorí lídri talianskeho Hnutia piatich hviezd, hovoria skôr o vlastnej mene než o vystúpení z únie. Opustenie eura by však mohlo byť prvým krokom k úplnému opusteniu EÚ. Netreba vylúčiť ani možnosť, že obe tieto akcie by mohli prebehnúť súčasne. Nedávne prieskumy výskumného centra Pew naznačujú, že čoraz menej Talianov je pre zotrvanie v únii. Avšak skutočnosť, že stále 56 percent opýtaných členstvo obhajuje a len 35 percent opýtaných by bolo za vystúpenie, referendum porovnateľné s Brexitom by pravdepodobne úspešné nebolo.





Hlavným problémom potenciálneho opustenia eura zo strany Talianska je skutočnosť, že mena stratí na svojej hodnote. Občania a hospodárstvo v Taliansku tvoria hlavnú časť eurozóny, ak prišla o prácu aj kapitál, ktoré má Taliansko k dispozícii, mohlo by to mať ďalekosiahle a negatívne dôsledky.

Zdá sa však, že hlavnou otázkou môže byť úroveň neistoty, ktorá dnes pretrváva. V období od novembra 2017 do polovice apríla 2018 euro stratilo v porovnaní s americkým dolárom značnú časť. Odvtedy došlo k výraznému oživeniu eura, po ktorom nasledovalo malé prepady. V porovnaní s údajmi za ostatných desať rokov je zrejmé, že globálne menové trhy zaznamenali väčšiu mieru variability. Hoci zrejme existuje množstvo rôznych premenných, ktoré prispievajú k týmto zmenám, neistá budúca úloha Talianska v eurozóne má nesporne veľký vplyv.

Politický aj ekonomický analytici sa zhodujú na tom, že odchod Talianska z eurozóny, nech už by to bolo opustenie eura alebo úplný odchod z EÚ, by potenciálne mohol prispieť k domino efektu. Otázky súvisiace s prisťahovalectvom, nezamestnanosťou a koncentráciou moci sú na programe dňa populistov v mnohých európskych krajinách. Popri Taliansku rastie populistické hnutie v Maďarsku, Českej republike, Rakúsku a dokonca aj v Nemecku kde sa ukazuje už počas posledných niekoľkých volebných cyklov. V dôsledku parlamentného štýlu riadenia, ktorý je vlastný väčšine európskych národov, okrajové hnutia majú zvyčajne len obmedzené množstvo moci a často sú vylúčené z vládnej koalície. Ak by však veľký štát eurozóny, akým je Taliansko, rozhodol opustiť euro a dokonca aj EÚ, potom by to bol precedens aj pre iné krajiny. Je jasné, že po Brexite budú zmluvy z Ríma o "čoraz užšej únii" v nasledujúcich desaťročiach čoraz častejšie spomínané.





Nedávna vlna euroskepticizmu v Taliansku môže priniesť viacero rôznych výsledkov. Bez toho, aby vzišla z volieb nová vláda, bude pre Taliansko scenár pre opustenie eurozóny neuskutočniteľný. Designovaný premiér Giuseppe Conte predložil prezidentovi Sergiovi Mattarellovi už druhý raz tento týždeň zoznam ministrov a nová vláda zloží sľub ešte v piatok. Ministri pochádzajú z euroskeptického Hnutia piatich hviezd (M5S) aj protiimigračnej Ligy Severu (LN). Mattarella odmietol Conteho pôvodnú voľbu euroskeptického ministra financií, vo štvrtok sa však zhodli na inom kandidátovi. Tým je Giovanni Tria, ktorý podporuje spoločnú európsku menu. Líder Ligy Matteo Salvini bude novým ministrom vnútra a vicepremiérom. Funkciu ďalšieho vicepremiéra a zároveň ministra hospodárstva bude zastávať predseda Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio. Budúci premiér Conte je univerzitným profesorom práva a na politickej scéne úplným nováčikom. Zdá sa, že tým skončili mesiace neistoty v štvrtej najväčšej ekonomike Európskej únie a opustenie eurozóny nie je na programe dňa.



Taliansko však bude naďalej mátať trhy, keďže sa opätovne vynárajú otázniky okolo zamýšľanej fiškálnej expanzie v krajine a odstránením reforiem, čo je kolízny azimut s pravidlami EÚ. A to bude nakoniec stále vyvolávať pochybnosti o tom, či Rím naozaj ostane v eurozóne, hoci Liga odstránila zo svojho sídla kampaňový bilbord s textom dosť bolo eura.



Ak by Taliani skutočne opustili eurozónu, by pravdepodobne viedlo k tomu, že zostávajúci členovia prehodnotia diskusie týkajúce sa štruktúry, účelu a implementácii eura a Európskej únie ako celku. Navyše sa pravdepodobne prehodnotia zmeny v politikách týkajúcich sa rozdelenia bohatstva medzi národmi, pôžičiek, hodnoty meny a prisťahovalectva. Hoci je v dlhodobom horizonte celkom možné, že sa Európska únia aj Taliansko nachádzajú v stabilnej pozícii, súčasný stav neistoty je nepochybne dôvodom na obavy.