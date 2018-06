Tri otázky: Rýchly prehľad o tom, ako na tom finančne ste

Zdroj: HumbleDollar

Letmý prehľad o tom, ako na tom s financiami ste, nezaberie veľa času. Mnohé prezradí pohľad na tri oblasti.



Koľko dávate za bývanie?

Či už bývate vo vlastnom, alebo v prenájme, majte na pamäti, že celkové náklady na bývanie by nikdy nemali byť vyššie ako 30 % vašich celkových príjmov. Nejde pritom len o prenájom alebo splátku hypotéky, ale aj o náklady na energie, poistenie domácnosti alebo výdaje za drobné opravy.

Koľko máte usporené?

Charles Farrell z poradenskej spoločnosti Northstar Investment Advisors v knihe Your Money Ratios vysvetľuje, že ľudia by pri odchode do dôchodku mali mať k dispozícii prostriedky vo výške minimálne 12 ročných hrubých príjmov. Vo veku 50 rokov by ste podľa neho mali mať minimálne 5,2-násobok a v 55 rokoch najmenej 7,1-násobok priemerného hrubého ročného príjmu.

Aká je hodnota vášho čistého imania?

Spočítajte si hodnotu čistého majetku. Tento rozdiel medzi aktívami a pasívami by ste mali poznať na začiatku každého roka. Jedine tak budete mať prehľad o tom, ako na tom finančne ste. Majte pritom na pamäti, že dlhodobo by sa mala hodnota vášho čistého imania zvyšovať.