Šéf Ripple: Vplyv Bitcoinu na cenu kryptomien nebude trvať dlho

"Nastane to čoskoro, časom budeme mať racionálnejší trh aj správanie, ktoré to bude odrážať," tvrdí šéf Ripple Brad Garlinghouse."Dnes je cena XRP naviazaná na cenu Bitcoinu, ale v konečnom dôsledku sú to dve nezávislé technológie s otvoreným zdrojom."



Ripple je názov spoločnosti so sídlom v San Franciscu, ktorá vyvíja sieť pre rýchlejšie globálne finančné platby, XRP je názov digitálneho tokenu, ktorý môžu finančné inštitúcie v sieti využiť na rýchlu transakciu. Ripple oznámila v stredu dohodu s najväčšou bankou v Kuvajte, je dodávateľom aj pre iné spoločnosti, ako MoneyGram, ktoré testujú XRP pre cezhraničné platby.



Celý sektor zaznamenal v prvom štvrťroku nárast a podľa CoinMarketCap klesla trhová kapitalizácia pre kryptomeny o viac ako 50 percent. Bitcoin v týchto troch mesiacoch stratil zhruba 50 percent, XRP až 70 % svojej hodnoty. "Je to stále vznikajúci priemysel, špekulácie na trhu dominujú obchodnej činnosti," povedal Garlinghouse pre televíziu CNBC. "Myslím, že je to otázka času, kým ľudia lepšie pochopia rôzne príklady použitia."





Podľa CoinMarketCap.com je v obehu viac ako 1500 kryptomien, Garlinghouse predpovedá, že 99 percent týchto digitálnych aktív o 10 rokov už nebude existovať. "Nastane mierna korekcia, veľa hráčov v sektore, ktoré nevyriešia skutočný problém, skončí," povedal.





Nielenže niektoré kryptomeny nemajú žiaden preukázateľný príklad použitia, ale sú obviňované z toho, že slúžia len na získavanie finančných prostriedkov od investorov prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO). Komisia pre cenné papiere a burzu varovala pred takýmito schémami. "Áno, sme zástancovia toho, aby vláda do tohto segmentu zasahovala. Vláda by mala chrániť investorov aj spoločnosti.“ Otázkou ale je, či sú kryptomeny cenným papierom, aby spadali pod dohľad nad finančným trhom. Predseda SEC Jay Clayton sa v marci vyjadril, že všetky ICO predstavujú cenné papiere. Ale spoločnosť Ripple tvrdí, že kryptomena XRP by sa mala kategorizovať inak. Garlinghouse poukázal na niekoľko rozdielov medzi XRP a klasickými cennými papiermi. "Ak vlastníte XRP, nevlastníte práva k zisku alebo akýmkoľvek dividendám spoločnosti. XRP má skutočnú využiteľnosť."