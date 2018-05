Maltskí zamestnávatelia varujú pred rastom počtu zahraničných pracovníkov

dnes 18:16 -

Organizácia zamestnávateľov na Malte tento týždeň varovala, že ak bude rast počtu zahraničných pracovníkov pokračovať v doterajšom tempe, populácia v ostrovnej krajine môže dosiahnuť neudržateľnú úroveň.

Ekonomika Malty zaznamenáva vysoký rast, čo však zvyšuje závislosť krajiny od zahraničnej pracovnej sily. Tento vývoj môže podľa šéfky Maltskej asociácie zamestnávateľov Dolores Sammut Bonniciovej spôsobiť, že za pár rokov bude mať Malta okolo 700.000 obyvateľov. Už teraz je pritom ostrov so zhruba 450.000 obyvateľmi najhustejšie obývanou krajinou v Európe.

"Pozeráme sa na obrovský strom, ktorý prináša kvantá ovocia, nie je tam však žiadna pôda," opísala Bonniciová situáciu na Malte, pričom varovala pred neskoršími sociálnymi dôsledkami.

Jej varovania prichádzajú len pár dní po tom, ako združenie hotelierov na Malte uviedlo, že je načase, aby sa začalo diskutovať o obmedzení počtu turistov. "Ľudia zodpovední za cestovný ruch by mali dbať o to, aby turisti, ale aj miestni obyvatelia nezničili to, kvôli čomu sem turisti prichádzajú," povedal prezident Maltskej asociácie hotelov a reštaurácií Winston Zahra.

Malta zaznamenáva jeden z najvyšších ekonomických rastov v Európskej únii. Napomáha tomu najmä prudký rast počtu turistov, ale aj príjmy herného priemyslu, či rast stavebníctva, ktorý je však často kritizovaný za ničenie historických pamiatok na ostrove.