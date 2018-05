RBI, Uniqa a Speedinvest budú spoločne investovať do fintechs

dnes 13:31 -

Rakúsky podporovateľ startupov Speedinvest, Raiffeisen Bank International (RBI) a poisťovňa Uniqa uzatvorili partnerstvo, v rámci ktorého chcú prostredníctvom svojich dcér investovať 50 miliónov eur do firiem z oblasti technológií pre finančný sektor, tzv. fintechs.

Ako partneri oznámili na viedenskej konferencii Pioneers, obidve inštitúcie poskytnú 15 miliónov eur každá, Speedinvest zo svojho fondu "Speedinvest f" zhruba 20 miliónov eur. RBI Elevator Ventures a Uniqa Ventures nebudú investovať priamo do Speedinvestu, ale dohodli sa na úzkej spolupráci. Analytické tímy RBI, Uniqa a Speedinvest budú spoločne vyhodnocovať potenciálne investície do fintechs, investičné rozhodnutia však príjme každý z partnerov zvlášť.

"Tešíme sa na spoluprácu so Speedinvestom a na možnosť s pomocou tohto partnerstva rozšíriť našu prítomnosť v oblasti fintechs," povedal šéf RBI Johann Strobl. "Uniqa Ventures a spolupráca so Speedinvestom sú podstatným pilierom celkovej stratégie Uniqa, ktorej úlohou je v prospech našich klientov podporiť digitálnu transformáciu, inovatívne technológie a trendy budúcnosti," skonštatoval šéf Uniqa Andreas Brandstetter.

Úzka spolupráca medzi poskytovateľmi rizikového kapitálu a finančnými inštitúciami nie je v Európe príliš bežná. Obvykle totiž kapitálové dcéry bánk a poisťovní investujú priamo do fintechs.

Do fondu "Speedinvest f" investovali okrem iného americká spoločnosť Venture Capital Firma NEA (New Enterprise Associates) a niektorí zakladatelia fintechs. Fond sa zameriava na financovanie rastu v oblastiach alternatívnych úverov, platobných služieb, peňažných vkladov, digitálnej správy aktív, poisťovníctva, bankovej infraštruktúry a bezpečnosti. Zväčša poskytuje sumy od jedného do štyroch miliónov eur.