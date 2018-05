Ralph Lauren sa v 4. kvartáli vrátil k zisku

dnes 15:16 -

Americký módny dom Ralph Lauren sa v poslednom kvartáli svojho obchodného roka 2017/18 dostal z červených čísel a vrátil sa k zisku. A jeho tržby prekonali odhady Wall Street.

Módny dom so sídlom v New Yorku dosiahol za tri mesiace do konca marca 2018 čistý zisk 41,3 milióna USD (35,02 milióna eur), čo predstavuje 50 centov na akciu. V rovnakom období minulého roka pritom vykázal stratu 204 miliónov dolárov alebo 2,48 USD/akcia.

Po očistení od jednorazových položiek zaznamenal Ralph Lauren v 4. kvartáli zisk 90 centov na akciu, zatiaľ čo analytici mu predpovedali zisk 83 centov/akcia.

Tržby módneho domu pritom v sledovanom období klesli na 1,53 miliardy USD z 1,57 miliardy USD rok predtým, ale analytici počítali s ešte nižšími tržbami, a to 1,49 miliardy USD.

Tržby v Severnej Amerike sa v poslednom kvartáli uplynulého obchodného roka znížili o 14 % na 759 miliónov USD.