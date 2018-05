UBS: 100 dolárová ropa bude pre svet predstavovať problém 100 miliárd dolárov

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 12:24 -

Pred štyrmi rokmi bola pri rope cenovka s troma číslicami niečo úplne normálne. Ale v roku 2014 prišiel jeden z najsilnejších prepadov počas jednej generácie, a od vtedy ceny zostali uviaznuté pod 60 dolármi. Rok 2018 zaznamenal veľkú zmenu sentimentu, keď ceny ropy vzrástli o viac ako 50 % za barel počas prvých štyroch a pol mesiacoch roka.

Ropa má celosvetový význam, čo znamená, že veľký posun v jej cene bude priamo ovplyvňovať globálny rast aj infláciu a bude mať vplyv aj na menovú politiku predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch. UBS predpovedá, že ak sa cena vyšplhá na 100 dolárov za barel, zastavilo by to celosvetový rast o 16 bázických bodov, čo by znížilo predpoveď firmy na rok 2019 na 3,86 % z niečoho viac ako 4 %. To je zhruba ekvivalent globálnej straty rastu na úrovni 100 miliárd dolárov.

Nárast cien ropy v porovnaní s rokom 2004 je už okolo 46 %, je 11. najväčším za posledných 70 rokov.

Špička je veľká, ale stále menšia ako tie, ktoré predchádzali minulým recesiám, uviedla UBS. Ak by sa však ceny naďalej pohybovali smerom k 100 dolárom za barel, mohlo by byť všetko inak. "Globálna inflácia by sa zvýšila na 4 %, na rozvinutých trhoch až na 3 %.“ Keďže inflácia patrí medzi kľúčové determinanty pri rozhodnutiach o úrokových sadzbách, takáto zmena by s najväčšou pravdepodobnosťou prinútila mnohé centrálne banky sadzby upraviť. "Naše projekcie zohľadňujú rôzne ropné scenáre. Napríklad, pri 100 USD za barel by Rusko stratilo o 100 bázických bodov viac než čo predpokladáme v našej východiskovom scenári. Turecko by si pripísalo dodatočných 250 bázických bodov, Mexiko 100 (aj keď by niečo stratilo), Brazília + 150 a Thajsko, Kórea , Malajzia, Indonézia, Poľsko, Južná Afrika by si tiež polepšili."