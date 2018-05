Šéf ruskej VTB Bank: Tretia svetová vojna ma znepokojuje viac ako ekonomické sankcie

Zdroj: CNBC

"Čo ma znepokojuje viac než akékoľvek ekonomické sankcie, je, že po prvýkrát od Kubánskej (raketovej) krízy, ľudia, aspoň v Rusku a pravdepodobne aj v Amerike, začali cítiť, že existuje väčšie nebezpečenstvo tretej svetovej vojny," povedal prezident a predseda predstavenstva ruskej VTB banky, Andrej Kostin pre televíziu CNBC. "Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky v Rusku sa ukázalo, že 55 percent Rusov teraz verí alebo si myslí, že hrozí svetová vojna kvôli agresívnej politike Spojených štátov. To je veľmi, veľmi vážne, mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo sa deje v národných záležitostiach. Svet sa stáva oveľa nebezpečnejším miestom pre život. A to je veľký problém."

Kostinov komentár prichádza uprostred studenej vojny, citeľnému ochladnutiu vzťahov medzi Ruskom a Západom. Medzi zdroje napätia patrí aj ruská podpora autoritárskeho režimu v Sýrii, podozrenie z útoku Novičokom na agenta na pôde Spojeného kráľovstva a údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016 spolu s obvineniami zo štátom sponzorovanej počítačovej vojny.

Moskva popiera, že by zohrávala nejakú úlohu v útokun ageneta v Británii, či v politickom zasahovaní do záležitostí USA. Napriek tomu v apríli americké ministerstvo financií oznámilo, že rozširuje už uvalené sankcie proti ruským jednotlivcom, vrátane Kostina z VTB, ktorých považujú za vládnych úradníkov a oligarchov a subjekty, ktoré sú blízke prezidentovi Vladimírovi Putinovi. VTB je vo väčšinovom vlastníctve štátu.





Kostin uviedol, že najnovšie sankcie, ktoré mu v podstate zakazujú obchodovať s americkými subjektmi a občanmi, alebo cestovať do krajiny, doteraz neovplyvnili jeho každodenný život. Ale označil ich za nespravodlivé a poprel, že by bol vládnym úradníkom. "Som bankár," hovorí o sebe.

Ruská ekonomika prešla recesiou v rokoch 2015 a 2016 pod čo sa podpísali uvalené sankcie aj nízke ceny ropy, ale v roku 2017 už rástla. Kostin pripustil, že ekonomické sankcie oslabili tamojšiu ekonomiku, ale dodáva, že pomohli zjednotiť obyvateľstvo."Bohužiaľ, posilnili protiamerické nálady v ruskej spoločnosti," dodal Kostin.