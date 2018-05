Zdieľanie je bublina, venuje sa mu priveľa pozornosti

Zdroj: EPI

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 10:39 -

"Nízke odmeny a malý podiel zdieľanej ekonomiky na celkovej ekonomickej aktivite by nás mali viesť k zmene perspektívy, akou sa na ňu pozeráme," píše ekonóm Lawrence Mishel v uvedenej analýze. Na konferenciách o budúcnosti práce si tak podľa neho tieto témy zaslúžia len okrajový záujem, a rozhodne nie hlavné prednášky.

Ekonóm použil príklad alternatívneho prepravcu. Tvrdí, že po odpočítaní výdavkov si vodiči Uberu zarobia asi 9,21 dolára za hodinu. To je menej ako hodinová mzda 90 % zamestnancov v USA a pod minimálnou mzdou v 13 z 20 oblastí, v ktorých Uber svoje služby ponúka. Priemerná mzda zamestnancov v súkromnom sektore dosahuje 32,06 dolára. Uber a podobné aktivity teda podľa neho zaujmú veľa ľudí, ale väčšina z nich sa im venuje len formou vedľajšej činnosti, len veľmi obmedzený čas. Ak vezmeme do úvahy počet vodičov, ktorí pre Uber pracujú, a ich priemerný pracovný čas, dopracujeme sa podľa Mishela k záveru, že tvoria ekvivalent 0,07 % celkovej zamestnanosti v USA.







Keďže Uber predstavuje asi dve tretiny celkovej zdieľanej ekonomiky, tá by potom zodpovedala 0,1 % celkovej zamestnanosti v americkej ekonomike. Na základe týchto odhadov je reálny dopad uberu a jemu podobných spoločností a služieb na americkú ekonomiku oveľa menší, než by sa mohlo podľa niektorých názorov a ich mediálne popularity zdať.