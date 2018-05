Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 79 USD/barel

dnes 9:01 -

Ceny ropy zaznamenali pokles po tom, ako niektoré zdroje z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) naznačili, že produkcia kartelu by v najbližšom období mohla vzrásť, aj keď geopolitické riziká by podľa trhov mali naďalej držať ceny komodity na niekoľkoročných maximách.

"Ak by sa zaviedli sankcie voči Iránu, väčšina členov OPEC by bola za zvýšenie ťažby," povedal Michael McCarthy z maklérskej spoločnosti CMC Markets. OPEC by mal o produkcii rozhodovať na najbližšej schôdzke vo Viedni, ktorá sa uskutoční v júni.

Deň predtým prišli z Ruska signály, že Moskva by nemusela byť proti prípadnému predĺženiu súčasnej dohody o obmedzovaní ťažby na rok 2019. Ako uviedla agentúra Reuters, podľa Romana Maršavina z ruského ministerstva energetiky to nie je vylúčené, o tejto veci sa však bude diskutovať práve na júnovej schôdzke.

Po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a opätovne zaviesť voči krajine sankcie a očakávanom ďalšom poklese produkcie vo Venezuele by sa však podľa niektorých zdrojov z OPEC mohli v ropnom karteli dohodnúť na zvýšení ťažby.

Trh s ropou ovplyvňuje aj produkcia v USA, ktorá je stále vysoká. To neumožňuje, aby ceny komodity rástli ešte výraznejšie, než tomu bolo v minulých dňoch, keď cena Brentu prekonala 80 USD za barel (159 litrov). A očakáva sa, že v júni dosiahne ťažba v USA nové maximum.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 7.49 h SELČ o 58 centov na 78,99 USD (66,97 eura) za barel. Znížila sa aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom. Dosiahla 71,90 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 30 centov.