Maďarská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na historickom minime

dnes 15:31 -

Maďarská centrálna banka podľa očakávaní ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni. To znamená, že už dva roky sa drží na historickom minime pod 1 %.

Menová rada Maďarskej národnej banky v utorok rozhodla, že kľúčová úroková sadzba sa meniť nebude a zostane na hodnote 0,90 %. Naposledy ju menila v máji 2016, keď ju na súčasnú úroveň znížila o 15 bázických bodov.

Pri inflácii výrazne pod inflačným cieľom, ktorý je stanovený na 3 %, maďarská centrálna banka zatiaľ ponecháva úrokové sadzby nízke s cieľom podporiť ekonomický rast.

Aj jednodňová depozitná sadzba zostala na pôvodnej úrovni. To znamená, že centrálna banka ju ponechala na hodnote -0,15 %. Naposledy ju znížila v septembri minulého roka, a to o 10 bázických bodov. Do záporného teritória ju prvýkrát stlačila v roku 2016.