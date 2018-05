Železnice SR pripravujú rekonštrukciu stanice vo Zvolene

dnes 15:16 -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú rekonštrukciu prevádzkovej budovy Železničnej stanice Zvolen. Predpokladajú na to vynaložiť z vlastných prostriedkov predbežne 9,32 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (11,18 mil. eur vrátane DPH), trvanie stavebných prác plánujú na štrnásť mesiacov. Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie štandardov a úprava verejne prístupných objektov železničnej stanice do požadovanej kvality. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 3. júla, platiť musia minimálne do 31. marca 2019. Požadovaná je zábezpeka na zabezpečenie ponuky vo výške 270 tis. eur. Zhotoviteľ stavebných prác má vzísť z následnej elektronickej aukcie.

"Predmetom stavby je úprava koľajiska, priechodov a priecestí, rekonštrukcia batožinového podchodu a prijímacej budovy, vybudovanie vonkajšej kanalizácie, rekonštrukcia minerálneho prameňa (odvedením minerálnych vôd), rekonštrukcia výťahov, či vnútornej elektroinštalácie prijímacej budovy," oznámili ŽSR.

"V rámci rekonštrukcie prevádzkovej budovy železničnej stanice dôjde k úprave a doplneniu existujúceho internetového pripojenia, k vybudovaniu kamerového systému, k rozšíreniu a prekládke informačného zariadenia HaVIS (hlasové a vizuálne informácie o vlakoch), k vybudovaniu nového elektronického zabezpečovacieho systému a elektrickej požiarnej signalizácie," priblížili ŽSR. Do rekonštrukcie prevádzkovej budovy stanice je zahrnutá aj obnova elektrickej inštalácie nástupíšť a podchodov, ako aj osvetlenie predstaničného priestoru.