Ruský parlament schválil zákon, ktorý môže zmraziť export do a import z USA

dnes 14:46 -

Ruský parlament prijal rozsiahly návrh zákona, ktorý by mohol zmraziť kľúčový vývoz do Spojených štátov a dovoz do Ruska z USA a ďalších krajín.

Návrh zákona vypracovali poprední poslanci dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, ako odpoveď na najnovšie kolo sankcií USA. Stanovuje širokú škálu obmedzení pre americké podniky v Rusku aj pre spoluprácu s USA. Zákon okrem iného umožňuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "zakázať alebo pozastaviť spoluprácu s nepriateľským štátom" a vyhlásiť zákaz dovozu tovaru z nemenovaných krajín.

V pôvodnom návrhu zákona sa spomínali špecifické reštrikcie na import z USA, vrátane liekov, ako aj zákaz dôležitého exportu ako je titán, do USA. Ale zákonodarcovia tento návrh pred prijatím zákona zmiernili, a zbavili ho odkazov na konkrétne položky.