284 luxusných kabeliek: Márnivosť, či rozumné investičné rozhodnutie?

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 1:45 -

Rosmah je v Malajzii nepopulárna, jej bohatý životný štýl je údajne financovaný ukradnutými vládnymi peniazmi. Cena zhabaných kabeliek a tašiek Hermès Birkin začína okolo 9 000 dolárov. Podľa nadšencov týchto dizajnových kúskov z webovej stránky Purseblog, by sa ale mohli predať na sekundárnych trhoch za astronomické ceny. Najdrahšia Birkin sa vlani vydražila za viac ako 383 000 dolárov.





Rosmah by ale svojou zbierkou mohla dokladovať aj niečo viac ako len márnotratné rozhadzovanie cudzích peňazí. Mohla by dokazovať rozumné investičné rozhodnutie. Luxusný predajca Baghunter zistil, že Birkins za posledných 37 rokov dokázali prekonať zlato a akciový index S & P 500. Značka je na trhu od roku 1981.

Anualizované výnosy v rokoch 1980-2017

zlato - 2,1 %

index S&P 500 - 5,3 %

kabelka Hermès Birkin - 14,3 %



zdroj: Goldprice.org, Macrotrends, Baghunter



Po voľbách, keď už bolo jasné, že vládnuca koalícia Barisan Nasional stráca svoju pozíciu po prvýkrát od vyhlásenia nezávislosti pred 61 rokmi, Najib prišiel o svoje miesto premiéra. Okrem kabeliek polícia za posledné dni zabavila v rezidenciách Najiba a Rosmah desiatky škatúľ plných hotovosti a šperkov. Potom sú tu aj súdne spory podané americkým ministerstvom spravodlivosti v roku 2016, aby zabavili viac ako 1 miliardu dolárov aktív od syna Rosmah, ktorého spájajú s krádežou finančných prostriedkov z malajzijského štátneho majetku fondu, ktorému Najib predsedal.



Malajzijský premiér má fixný mesačný plat 22 826,65 ringgitu (4 877 eur) a nemôže investovať do firiem alebo akcií počas výkonu funkcie. Okrem platu premiéra mal Najib aj mesačný plat 16 000 ringgitov ako poslanec (3418 eur).





Ak by sa z akéhokoľvek dôvodu podarilo po tomto všetkom Rosmah udržať si svoju zbierku kabeliek, potom si môže gratulovať. Ak by sa objavili v aukci, pravdepodobne by celkom pekne zarobila,