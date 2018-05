Ponuka pre reštaurácie: Za necelých 500 eur vám napíšeme falošné recenzie

Zdroj: Reuters

Služba sa ponúka pre reštaurácie vo všetkých 11 hostiteľských mestách Svetového pohára vo futbale, vrátane Soči, Moskvy a Petrohradu, ale podľa ceny agentúry Reuters by gastroprevádzky za ňu museli zaplatiť 35 000 rubľov (asi 477 eur).

Hoci má TripAdvisor prísne algoritmy, ktoré zabraňujú podvodným príspevkom alebo recenziám, agentúra Bacon, spoločnosť, ktorá stojí za popísaným podvodom tvrdí, že dokáže odoslať svoje falošné recenzie bez toho, aby ich bola rozpoznaná. „Aby sme tento algoritmus porazili, falošné recenzie sa publikujú pomocou rôznych IP adries, zariadení, prehliadačov a operačných systémov. Recenzie budú "plné reálnych detailov o ponuke a výzdobe, ako aj skutočných "fotografií, ktoré vás požiadame, aby ste si urobili," píše agentúra vo svojej ponuke





Reštaurácia v Jekaterinburg, čo je štvrté najväčšie mesto v Rusku, hosťujúce niekoľko zápasov vo svetovom pohári, vrátane Egypta s Uruguajom 15. júna, dostalo brožúru od agentúry Bacon. Práve na tento materiál sa odvoláva agentúra Reuters. V propagačnom materiály sa píše: "Ponúkame vám pomoc, aby vás turisti našli a nechali u vás svoje peniaze."

Marketingová agentúra potvrdila svoj hodnotiaci podvod agentúre Reuters, ale zdôraznila, že žiadna reštaurácia si ešte túto službu nekúpila. "Odpoveď, ktorú sme dostali, bola: vďaka, ale už si to robíme sami," povedal majiteľ agentúry Bacon Roman Baldanov. "Chápeme, že to všetko je nezákonné v tom zmysle, že spoločnosť TripAdvisor je proti tomu. My sme to len testovali, lebo vidíme vysoký dopyt," dodal Baldanov.



Podujatie, akým je aj Svetový pohár, zvyšuje motiváciu na takéto recenzie, cituje Jeffa Hancocka zo Stanfordskej univerzity, odborníka na odhaľovanie falošných recenzií, agentúra Reuters. "Vždy, keď začnú objavovať, prichádzajú naraz, vyzerajú podobne, majú rovnaký jazyk, to je znamenie, že nebude všetko v poriadku," povedal Hancock. Najmenej šesť reštaurácií z 30-tich na TripAdvisor pre mesto Kaliningrad, ktoré bude hostiť Chorvátsko a Nigériu, celkom sedí pre takýto popis.