Návrhy EÚ nemusia presvedčiť USA, aby dostala výnimku na clá

dnes 11:31 -

Návrh na oslobodenie Európskej únie (EÚ) od amerických ciel na oceľ a hliník a prísľuby užších obchodných vzťahov nemusia stačiť na to, aby presvedčili vládu Spojených štátov. Uviedla to v utorok komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová.

Lídri EÚ sa minulý týždeň dohodli, že budú spolupracovať so Spojenými štátmi na obchodných otázkach, vrátane liberalizácie trhu, pokiaľ Washington neuloží Únii dovozné clá na oceľ a hliník.

Na otázku, či tieto návrhy uspokojili Washington, však dnes Malmströmová odpovedala: "Domnievam sa, že si nemyslia, že to stačí."

EÚ má zatiaľ do 1. júna výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka do USA. Únia mala najprv výnimku do 1. mája a Washington jej ju v poslednej chvíli predĺžil o ďalší mesiac.

Malmströmová v uplynulých týždňoch viackrát telefonovala s americkým ministrom obchodu Wilburom Rossom. Minulý týždeň uviedla: "Dala som úplne jasne najavo, že chceme dostať trvalú výnimku z ciel." Konečné rozhodnutie však nakoniec prijme americký prezident Donald Trump. "Už sme videli, že môže byť akékoľvek," dodala.