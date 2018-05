Povinnosti pri pracovnej zdravotnej službe sa nezmenia,návrh SaS neprešiel

dnes 11:31 -

Povinnosť vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k zamestnancom sa pre zamestnávateľov neupraví. Štvorica poslancov SaS Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Jozef Rajtár a Ľubomír Galko totiž neuspeli v Národnej rade (NR) SR so svojím návrhom novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V rámci neho chceli poslanci zrušiť pre zamestnávateľov povinnosť vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie. "Vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do tretej a štvrtej kategórie sa pracovná zdravotná služba navrhovala zachovať," uviedli v návrhu.

Súčasná úprava, ktorá obsahuje povinnosť pracovnej zdravotnej služby vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie, je podľa poslancov príkladom "šikanózneho výkonu štátnej moci" vo vzťahu k podnikateľom zamestnávajúcim tieto kategórie zamestnancov a profitujú z nej najmä poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby.

"Uhrádzať ju však musia zamestnávatelia, ktorým táto samoúčelná a zbytočná povinnosť odčerpáva zdroje, ktoré by mohli investovať napríklad do rozvoja firmy a zvyšovania jej konkurencieschopnosti, ale napríklad aj do prijímania nových zamestnancov či zvyšovania miezd," opísali poslanci.

Zmena sa však v novele netýkala zamestnancov zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie, keďže pri týchto dvoch kategóriách má podľa nich sledovanie zdravotného stavu zamestnancov svoje opodstatnenie.