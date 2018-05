Liberáli neuspeli s návrhom na obmedzenie pracovnej zdravotnej služby vo firmách

dnes 11:31 -

Poslanci NR SR za stranu SaS neuspeli s návrhom na zrušenie povinnosti vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie menej rizikových prác. Vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do tretej a štvrtej kategórie rizikovejších prác pracovnú zdravotnú službu navrhovali zachovať. Návrh novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci od poslancov za SaS parlament neposunul do druhého čítania.

"Súčasná úprava, zakotvujúca povinnosť pracovnej zdravotnej služby vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie, je príkladom šikanózneho výkonu štátnej moci vo vzťahu k podnikateľom zamestnávajúcim uvedené kategórie zamestnancov a profitujú z nej najmä poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby," tvrdia liberáli. Uhrádzať ju však podľa poslancov za SaS musia zamestnávatelia, ktorým táto samoúčelná a zbytočná povinnosť odčerpáva zdroje, ktoré by mohli investovať napríklad do rozvoja firmy a zvyšovania jej konkurencieschopnosti.