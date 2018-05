Peniaze sa už kradnúť nedajú: Ako vyzerá kriminalita v bezhotovostnej spoločnosti

Zdroj: the atlantic

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:14 -

Pokiaľ bude vo Švédsku ponuka bankoviek naďalej klesať, kriminálne živly budú mať stále väčší záujem o iné aktivity než je krádež hotovosti. The Guardian napríklad tvrdí, že na vzostupe sú elektronické lúpeže. Okrem iného sa týkajú aj pokusov o krádež hesiel na bankové účty alebo využívanie iných počítačov na ťažbu kryptomien.