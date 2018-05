Výber hypotéky či stavebného úveru závisí od potrieb klienta

dnes 8:51 -

Azda najväčšia investícia v živote človeka je práve do jeho bývania. Človek sa „uviaže“ banke alebo sporiteľni na niekoľko rokov a práve toto najviac zaťažuje rodinný rozpočet. Je preto veľmi dôležité, ak sa rozhodnete si zaobstarať vlastné bývanie, alebo rekonštruovať to staré, kam povedú vaše kroky.

Chcete peniaze okamžite, alebo máte čas sporiť?

Ak sa vám dnes naskytne výborná ponuka bytu alebo domu, ktorý sa nachádza v dobrej lokalite a vám sa páči, lepšou voľbou bude pre vás hypotéka. Peniaze tak môžete vidieť už o dva či tri týždne od podania žiadosti. Zatiaľ čo pri úvere zo stavebného sporenia to také jednoduché nie je – to je jeden z rozdielov medzi ním a hypotekárnym úverom.

Viaceré sporiteľne majú minimálnu lehotu sporenia, až po ktorej si môžete vybrať nasporené peniaze. V praxi ide zväčša o 2 roky. Môžete požiadať aj o niečo ako “medziúver”, ale ten býva väčšinou drahší ako stavebný.

Navyše, aby ste stavebný úver dostali, je potrebné mať nasporených minimálne 25 % z cieľovej sumy. Môže sa stať, že dané percento z cieľovej sumy si nasporíte hneď, no stále tam je podmienka sporenia dva roky.

Ak ste tlačený časom a peniaze potrebuje ihneď, určite siahnite po hypotéke. Aby ste dostali úver zo stavebného sporenia, musíte splniť 3 podmienky, ktoré sme spomenuli vyššie. Prvou je minimálne dvojročné sporenie, nasporenie si 25 % z cieľovej sumy a dosiahnutie hodnotiaceho čísla 64. Toto číslo závisí od výšky, pravidelnosti, obdobia sporenia. Preto ak si bývanie plánujete skôr, založte si stavebné sporenie.

Historicky najnižšie úroky pri hypotékach

Úroková sadzba je to, čo si pri žiadosti o úver či hypotéku všímame najviac. Podľa toho si väčšina ľudí vyberá to, z akej banky či inej finančnej inštitúcie si o úver či hypotéku požiada. Úroky pri stavebnom úvere sú v porovnaní s tými pri hypotékach neporovnateľne vyššie. Pri medziúvere sa úroky zvyšujú ešte viac. Počas trvania medziúveru človek spláca len úroky. Istina sa začína splácať až vtedy, keď sa medziúver zmení na stavebný úver.

V súčasnosti sú úrokové sadzby pri hypotékach historicky najnižšie a to by ľudia mali využiť práve v situáciách, keď si chcú zaobstarať nové bývanie. V niektorých bankách hypotéku dostanete už za 1,2 % ročne. Úrokové sadzby sú tak výhodou, ktorá hrá do karát hypotékam.

Banky si preveria vašu bonitu

S pojmom bonita sa stretnete, ak sa rozhodnete žiadať o úver či hypotéku. Ide o schopnosť splácať ho. Banky či sporiteľne si ju skontrolujú na základe vašich príjmov. Ak sú vyššie, banka vám určí výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Niekde musíte dokladovať svoje príjmy, no niektoré banky pri nižších pôžičkách takéto dokladovanie príjmu nepožadujú. Každá banka má však svoje podmienky, na základe ktorých hypotéku či úver dostanete.

Sporiteľne viac ako bonita zaujíma vaše sporenie

Ak si však sporíte v stavebnej sporiteľni a o niekoľko rokov požiadate o úver, sporiteľňa vám ho dá aj bez dokladovania vašich príjmov. Ich viac ako bonita zaujíma vaše minulé sporenie. Pri vyšších sumách úveru sa však aj stavebné sporiteľne na bonitu pozerajú.

Peniaze môžete mať ešte pred dokladovaním účelu využitia prostriedkov

Podáte si žiadosť o úver či hypotéku a schvália vám ju. Pri stavebnom úvere 80 % z cieľovej sumy vám sporiteľňa uvoľní okamžite, ešte predtým, než dokladujete účel, na ktorý peniaze použijete. Ten je potrebné doložiť do jedného roka. Vtedy vám sporiteľňa uvoľní aj zvyšných 20 %. Pri hypotéke takto nepochodíte. Peniaze uvidíte až vtedy, keď kataster po tom, čo sa podpíše kúpna zmluva, uvedie ťarchu v prospech banky na liste vlastníctva danej nehnuteľnosti.

Motiváciou je aj štátna prémia

Mnoho ľudí sa pre stavebné sporenie rozhodne najmä kvôli získaniu štátnej prémie. Na tú má nárok každý sporiteľ, ktorým môže byť aj dieťa. Vyplácaná je každoročne, pričom maximálna prémia, ktorú môžete získať, je 66,39 eur. V tomto roku si však musíte nasporiť 1 327,80 eur.

Rovnaká výška úrokov a výška splátok

Výhodou, ktorou disponuje stavebný úver oproti hypotéke, je aj garancia. Garancia úrokovej sadzby a výšky splátky počas celého obdobia splácania úveru. Tú viete už v momente podpísania zmluvy v stavebnej sporiteľni. Naproti tomu úroky pri hypotékach sa môžu meniť, niekedy aj zvyšovať. Pri hypotéke máte fixovaný úrok, ktorý je platný určitý čas, najčastejšie 2 až 3 roky. Po tomto období sa úrok môže zmeniť, a to buď zvýšiť, alebo znížiť. V prípade zvýšenia úrokovej sadzby v banke, kde splácate úver či hypotéku, si ich môžete refinancovať, ak vám konkurenčná banka poskytne lepšiu, nižšiu úrokovú sadzbu.

Mimoriadne splátky bez poplatkov

Poplatky, s ktorými sa stretávame v súčasnosti všade, nás neobídu ani pri žiadaní o hypotéku. Tam sú poplatky, či už za poskytnutie, alebo predčasné splatenie, vyššie ako pri stavebnom úvere. Mimoriadnymi splátkami môžete stavebný úver splatiť kedykoľvek a bez poplatkov, pri hypotéke si banky účtujú určité percentá z mimoriadnej splátky. Poplatky za úver zo stavebnej sporiteľne sú tak oproti tým pri hypotékach nižšie, no iné je to pri medziúvere. Tam za uzatvorenie zmluvy zaplatíte aj niekoľko desiatok eur.

Odpoveď na otázku, či si vybrať úver zo stavebnej sporiteľne alebo hypotéku, nie je jednoznačná. Závisí to od potrieb klienta, a od jeho finančnej situácie. V praxi ale platí, že tieto dva produkty môžete navzájom kombinovať. Predtým si ale zistite, aké sú aktuálne podmienky získania, či už hypotéky, alebo stavebného úveru v tej danej banke alebo sporiteľni.