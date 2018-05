Znechutení politikou? Ostrov s vlastnou vládou, kryptomenou a 300 domami

Zdroj: CNBC YT/ Seasteading Institute

dnes 0:31 -

Nathalie Mezza-Garcia je politologička, ktorá sa stala "seavangelesse". To je termín pre evanjelizáciu života mimo zabehnutých praktík. Života na oceáne. Je výskumníčkou v projekte plávajúceho ostrova Blue Frontiers a Seasteading Institute. Projekt je pilotným programom v spolupráci s vládou Francúzskej Polynézie. Pre obyvateľov zhruba troch stovák obydlí sľubuje projekt vytvorenie si vlastnej vlády aj vlastnej kryptomeny zvanej Varyon. Šlo by o špeciálnu plávajúcu ekonomickú zónu.





"Ak budeme vidieť, ako tento prvý ostrov funguje, budeme mať dôkaz o správnosti koncepcie, aby sme mohli naplánovať ostrovy, ktoré by mohli byť pre klimatických utečencov alebo environmentálnych migrantov, čo sú ľudia, ktorí sú nútení opustiť svoj región v dôsledku náhlej alebo dlhodobej zmeny ich miestneho prostredia," povedala Mezza-Garcia pre televíziu CNBC. Je to ale určitá atraktívna alternatíva pre tých, ktorí zostali rozčarovaní praktikami svojej súčasnej vlády. V dlhodobejšom horizonte Mezza-Garcia očakáva vybudovanie stoviek nových krajín v oceáne.





Projekt je financovaný prostredníctvom filantropických darov cez Seasteading Institute a Blue Frontiers, ktorý vydávajú žetóny kryptomeny Varyon. Očakáva sa, že pilotný ostrov bude dokončený do roku 2022 a bude stáť až 50 miliónov dolárov.