Slováci podľa prieskumu preferujú trhovú ekonomiku

dnes 13:31 -

Hoci nostalgia Slovákov za životom v socializme pretrváva, ekonomický model z tých čias za najlepšie riešenie nepovažujú. Podľa prieskumu agentúry Focus pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika z apríla tohto roka, totiž sedem z desiatich ľudí preferuje niektorú z foriem trhovej ekonomiky. Aj medzi nimi však prevažuje názor, že štát by mal do ekonomiky zasahovať a výrazne ju ovplyvňovať.

Na otázku, akej ekonomike by ľudia dali prednosť, označilo 38,6 % opýtaných sociálno-trhovú ekonomiku, kde štát do značnej miery ovplyvňuje hospodárstvo. Ekonomiku voľného trhu s minimálnymi zásahmi štátu si zvolilo 31,4 % respondentov a socialistickú ekonomiku, aká u nás bola pred rokom 1989, by presadzovalo 17,3 % opýtaných. Vyše 40 % účastníkov prieskumu si pritom myslí, že ľuďom sa žilo lepšie pred rokom 1989, tretina má opačný názor a vyše 16 % sa domnieva, že sa žilo rovnako, ako sa žije dnes.

Socialistická ekonomika má nadštandardnú podporu medzi staršími ľuďmi. Volilo by ju vyše 35 % ľudí starších ako 65 rokov a takmer 26 % ľudí vo veku 55 až 64 rokov. Takisto ju preferuje 27 % ľudí so základným vzdelaním, vyše 34 % nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov a takmer 34 % dôchodcov. Voľný trh zase preferujú mladí. Vo veku 15 až 24 rokov ju zvolilo až 45 % opýtaných, vo veku od 25 do 34 rokov vyše 42 %. Tento typ hospodárstva má tiež najvyššiu podporu vysokoškolsky vzdelaných ľudí s podielom 37,4 %, podnikateľov s 54,2 %, študentov s 48,9 % a tvorivých odborných pracovníkov s podielom 46 %.

Prieskum urobila agentúra Focus pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v apríli 2018 na vzorke 1 046 respondentov starších ako 15 rokov.