Slovensko je v úrovni digitálnej ekonomiky na 20. priečke spomedzi 28 členov EÚ

Slovensko si v hodnotení digitálnej ekonomiky tento rok síce bodovo polepšilo, ale na zlepšenie postavenia medzi krajinami Európskej únie to nestačilo. Vyplýva to z hodnotenia indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) Európskej komisie za rok 2018, zverejneného v piatok. V ňom dosiahlo Slovensko skóre 49,5 bodu, čo bolo medziročne o 4 body viac, rovnako ako vlani to však stačilo iba na 20. priečku spomedzi 28 členských krajín únie.

Z výsledkov indexu vyplýva, že Slováci sú priemernými používateľmi internetu a náležite využívali rôzne online služby. "Dostupnosť služieb pevného širokopásmového pripojenia a služieb 4G nie je rozšírená v takej miere, ako by bolo potrebné, avšak ultrarýchle širokopásmové pokrytie výrazne presahuje priemer Európskej únie," konštatuje sa v správe o výsledkoch DESI.

Pokiaľ ide o ľudský kapitál, napriek rastúcemu dopytu na trhu práce sa podľa Bruselu ponuka odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku naďalej nachádza pod priemerom Európskej únie. V oblasti elektronickej verejnej správy Slovensko podľa správy napreduje a v súčasnosti sa nachádza na 20. mieste. Počet používateľov elektronickej verejnej správy je však nižší ako priemer Európskej únie.

Celkovo Európska komisia zaradila Slovensko na základe výsledkov indexu medzi krajiny so slabými výsledkami. V oblasti digitálnej ekonomiky a spoločnosti sme tak podľa Bruselu na úrovni krajín ako Rumunsko, Grécko, Bulharsko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko či Cyprus. Komisia preto Slovensku odporúča dodržiavať digitálnu stratégiu z dielne rezortu financií, ktorá poskytuje smerovanie, pokiaľ ide o služby pre občanov, podniky, efektívnu verejnú správu a širokopásmový prístup.