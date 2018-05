Steroidy pre začínajúce firmy, ktorých sa veľké banky boja

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:55 -

Spoločnosť TransferGo zaoberajúca sa prevodom peňazí, je ďalšou firmou, ktorá plánuje ponúkať klientom kryptoobchod. Generálny riaditeľ spoločnosti Daumantas Dvilinskas hovorí, že si to vyžiadali samotní používatelia. Ešte pred uvedením služby sa za pár hodín zaregistrovalo asi 4000 ľudí. Londýnska spoločnosť, ktorá oznámila, že získala ďalších 10 miliónov dolárov od investorov rizikového kapitálu, čoskoro umožní zákazníkom nakupovať a predávať bitcoin, ethereum, XRP, litecoin a bitcoin cash.





Hoci sa služby spojené s kryptomenami ukázali ako celkom efektívne pri prilákaní novej generácie zákazníkov, väčšie finančné firmy sú v tomto smere ostražité. Začiatkom tohto roka Merrill Lynch varovala svojich zákazníkov a finančných poradcov pred nákupom bitcoinu. Goldman Sachs sa pripravuje na poskytovanie krypto služieb svojim inštitucionálnym klientom prostredníctvom finančných derivátov, ale stále nemá jasno v tom, ako naložiť so samotným bitcoinon. Prienik do bankového sektora je aj v prípade kryptobúrz, ktoré často spolupracujú s bankami pri prijímaní vkladov.

Existujú dôvody prečo byť opatrný. Digitálne tokeny sú cieľom zlodejov a regulácia odvetvia je ešte stále ďaleko od svojej finálnej podoby. Je logické, že menšie, mladšie firmy sú ochotnejšie prijímať väčšie riziká, zatiaľ čo už dobre zapísané spoločnosti, radšej volia konzervatívny prístup. Majú pocit, že by mohli stratiť oveľa viac.

Znásobením počet firiem, ktoré ponúkajú finančné služby, rastie konkurencia. Zarobiť peniaze v takomto prostredí znamená ponúknuť čo najviac služieb a čakať, ktorá sa uchytí. Tento spôsob ukázal, že aj technologické spoločnosti dokážu ponúknuť veľa služieb podobných bankovým bez toho, aby sa úplne stali bankou.





TransferGo a Revolut napríklad mali zabehnutý biznis ešte predtým, než sa vrhli na oblasť kryptomien. Šesťročná TransferGo tvrdí, že zatiaľ presunula do novej oblasti 1 miliardu libier, pričom zaregistrovala medziročný nárast objemu prevodov na dvojnásobok. Spoločnosť nemá ambície stať sa bankou, ale cez litovské regulačné orgány sa snaží získať licenciu na elektronické peniaze, ktorá umožňuje spoločnostiam poskytovať hotovostné vklady a služby výberu, ako aj inkasné a prevodové príkazy a do svojho portfólia pridať aj kontokorentný účet či cestovné poistenie.

TransferGo nemá veľký podiel na trhu, má len 600 000 zákazníkov, tvrdí však, že denne pribúda okolo 1000 nových používateľov. Spoločnosť začala pôsobiť v Spojenom kráľovstve a rozšírila sa do Poľska, Nemecka a Škandinávie. Jej generálny riaditeľ poznamenal, že obchod rastie najmä v Poľsku a na Ukrajine. Experimentuje s Ripple distribuovanými knihami, aby zistila, či môže ešte viac znížiť náklady a zrýchliť transfery.



Ak by skúsenosti aj iných digitálnych finančných firiem naznačovali podobný scenár, potom by kryptomeny predstavovali niečo, čo môže pomôcť prilákať množstvo nových zákazníkov. A to môže byť dobrá stávka, bez ohľadu na to, či cena bitcoinu práve stúpa alebo klesá. Kasíno v konečnom dôsledku zarobí viac peňazí ako samotní hráči.