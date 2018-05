Morgan Stanley očakáva ropu na 90 dolároch: Môžu za to prísnejšie emisné normy

Zdroj: CNBC

Staršia predpoveď banky predikovala cenu Brentu v priemere 65 dolárov pre každý zo štyroch štvrťrokov roku 2020. Brent tento týždeň dosiahol svoj tri a pol ročný vrchol na úrovni 79,47 dolárov za barel. Od októbra 2014 sa ale nad 90 dolárov za barel nedostala.





Morgan Stanley ale varuje, že dopyt po palive rastie a rafinérie sa po celom svete dnes snažia držať krok so spotrebou. "V nasledujúcich rokoch očakávame, že v jednom konkrétnom produkte, stredných destilátoch, dôjde k zvýšeniu ceny jednej konkrétnej kvapaliny, surovej ropy, najmä tej, ktorá má vlastnosti Brentu," povedal Martijn Rats, globálny ropný stratég spoločnosti Morgan Stanley pre televíziu CNBC. Tento dopyt bude rásť približne o ďalších 1,5 milióna barelov denne kvôli prísnejším pravidlám ohľadom znečistenia v námornej doprave, predpovedá Morgan Stanley.

V roku 2020 bude Medzinárodná námorná organizácia presadzovať nové emisné normy, ktoré budú vyžadovať, aby si lode buď inštalovali zariadenia na čistenie znečisťujúcich látok z motorov, alebo použili palivo s nižším obsahom síry. Podľa Morgan Stanley sa väčšina prepravcov rozhodne pre druhú možnosť, čím markantnejšie posunie dopyt z iných druhov paliva. Problémom podľa banky je, že väčšina rastu globálnej produkcie pochádza zo superľahkej ropy, z ktorej sa ale stredné destiláty nevyrábajú.







Medzinárodná energetická agentúra v stredu uviedla, že očakáva, že produkcia ropy z krajín mimo OPEC sa v tomto roku zvýši o takmer 1,9 milióna barelov denne.

Podľa odhadov banky by celosvetová produkcia ropy mala do roku 2020 rásť o 5,7 milióna barelov denne, aby splnila rastúcu spotrebu. Morgan Stanley si nemyslí, že je to možné. "Vidíme, že globálna produkcia ropy sa stále zrýchľuje, ale naďalej nedosahuje túto úroveň." Od roku 1984 rast produkcie ropy počas trojročného obdobia dosiahol túto úroveň len raz," povedal Rats.