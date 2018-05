Podrobná príručka: Dokážete oceniť akcie?

Zdroj: The Motley Fool

Takmer všetky správy vo finančných médiách možno klasifikovať ako zbytočný rozruch. Podstatné je, či investor dokáže určiť skutočnú hodnotu akcií. Pozrime sa bližšie na niekoľko nástrojov, ktoré sa historicky používali na oceňovanie akcií a ako ich môžete použiť na to, aby ste aj dnes objavili podhodnotené akcie.



Pred zakúpením akcií a získaním čiastočného podielu konkrétnej spoločnosti je dôležité pochopiť, že skutočná hodnota akcií nie je nevyhnutne priamo viazaná na ich aktuálnu trhovú cenu, hoci niektorí si myslia že to tak je. V skutočnosti existuje veľa ľudí, ktorí si kúpia hypotézu o efektívnom trhu, čo je teória, ktorá uvádza, že všetky známe informácie sú v súčasnosti premietnuté do ceny. Dôsledkom tejto teórie je, že ak sa niekomu podarí poraziť trh, je to len čisto náhoda, a nie je za tým fundovaný výber akcií.

Väčšina priaznivcov tejto teórie jednoducho navrhuje investovať do indexového fondu alebo ETF kvôli zdanlivo nemožnej úlohe poraziť trh. Aj keď pasívne investovanie do indexového fondu ponúka investorom okamžitú diverzifikáciu vo forme viacerých akcií za nízky poplatok, a okamžitý prístup k historickým výnosom akciového trhu, tiež by sa dali nájsť diery v tejto teórii.







Ako účinná hypotéza trhu zohľadňuje historické bubliny na burze cenných papierov?

Dňa 19. októbra 1987 sa Dow Jones Industrial Average prepadol o 508 bodov, čo je zhruba 23 % jeho hodnoty, len počas jedinej obchodnej seansy. V priebehu dvoch obchodných dní v októbri 1929 stratil Dow Jones približne štvrtinu svojej hodnoty. Ak by bola efektívna trhová hypotéza pravdivá, bolo by ťažké vysvetliť, ako trh môže prísť o 25 % za jediný deň, ak by nebol mimoriadne nadhodnotený pred prepadom alebo bol po poklese vážne podhodnotený.

Aktívni investori sa domnievajú, že trh sa mení na eufóriu a pesimizmus pomerne v pravidelnom cykle. Otec hodnotového investovania, Benjamin Graham, zdôraznil tento aspekt akciového trhu, veril, že to pravidelne nadhodnocuje a podhodnocuje akcie vo verejne obchodovaných spoločnostiach.



Aktívni investori sa domnievajú, že hodnota akcií je úplne oddelená od trhovej ceny. Investori používajú sériu metrík, jednoduché výpočty a kvalitatívnu analýzu podnikateľského modelu spoločnosti na určenie vnútornej hodnoty a potom určia, či stojí za investíciu pri bežnej cene. Pozrime sa bližšie na nástroje, ktoré investori používajú na oceňovanie akcií.







Základným kameňom oceňovania je pomer P / E

Metrika pre takmer všetkých investorov, pokiaľ ide o oceňovanie akcií, musí byť pomer P / E. Tento vzorec je vypočítaný vydelením ceny akcií podľa výnosu na akciu (EPS). Čím nižší je pomer P / E, tým menej času je potrebného na to, aby sa akcia zaplatila investorovi vo forme výnosov. V príklade si vypočítajme pomer P / E Walmartu. Pre fiškálny rok 2017 spoločnosť oznámila zisk na akciu vo výške 3,28 USD. Ak je cena akcie spoločnosti 86,84 USD, pre získanie pomeru P / E jednoducho vydelíme cenu akcií EPS: 86,84 / 3,28 = 26,48. Vyzerá to jednoducho, ale nie je.



GAAP verzus upravené zárobky na určenie pomeru P / E

Akcie spoločnosti Walmart sme ocenili pomerom P / E na 26,48. Toto je číslo sme dostali s použitím GAAP (všeobecne prijatých účtovných zásad), čo je súbor univerzálnych štandardov, ktoré musia verejné spoločnosti dodržiavať pri podávaní správ o svojich hospodárskych výsledkoch. Pravidlá GAAP boli uvedené tak, aby existoval univerzálny štandard, ktorý by niektorým spoločnostiam zabránil skrývať výkonnosť spoločnosti pred investormi, ale pravdou je, že vždy nevykazujú presný prehľad o fungovaní podniku. Existuje mnoho dôvodov, prečo GAAP nemusia predstavovať skutočný obraz o podnikaní konkrétnej spoločnosti. Možno sa firma zbavila svojej divízie a teraz musí počítať príjem ako výnosy v štvrťroku, čo vyzerá na oko tak, ako by výnosy vyskočili. Alebo možno spoločnosť zaznamenala obrovskú daňovú úľavu, čo spôsobilo, že zárobok dočasne poskočil. Z tohto dôvodu väčšina firiem (ale nie všetky) prezentujú aj upravené alebo nieGAAP výsledky v snahe transparentne oznamovať, ako sa firme darí. Aj v našom prípade firmy Walmart to tak je. V štvrtom štvrťroku výkazu ziskov spoločnosti (vždy k dispozícii na ich webovej stránke pre vzťah s investormi), Walmart ohlásil celoročne upravený EPS vo výške 4,42 USD. Použitím upraveného EPS je už pomer P / E Walmartu oveľa prijateľnejší: 86,84 / 4,42 = 19,65

Aký je dobrý pomer P / E pre nákupu akcií?

Bohužiaľ univerzálna odpoveď neexistuje. Často budú hodnotoví investori a rastoví investori hľadať rôzne veci v pomere P / E. Čím väčší je rozdiel medzi vnútornou hodnotou akcie a jej aktuálnou cenou, tým pravdepodobnejšie investor ohodnotí túto akciu za hodnú investície. Pre hodnotových investorov vo všeobecnosti platí, že čím je pomer P / E nižší, tým lepšie. Na druhej strane sú rastoví investori, ktorí pravdepodobne nie sú príliš ochotní nakupovať akcie s nízkym pomerom P / E, pretože je veľmi nepravdepodobné, že nájdu akcie s takýmto pomerom a vysokou mierou rastu. Rastoví investori oveľa častejšie nakupujú akcie s vyšším pomerom P / E, pričom veria, že vyššie náklady pri kúpe idú ruka v ruke s vyšším rastom ziskov.



Rastoví investori a variácie pomeru P / E

Rastoví investori často používajú pomer P / E len ako čiastkový prvok na hľadanie ďalších dvoch metrík: forward P / E a PEG. Forward P / E je presne rovnaká rovnica, akurát namiesto EPS z posledných dvanástich mesiacov používa projektovaný EPS, ktorý spoločnosť očakáva, že bude produkovať v nasledujúcom fiškálnom roku. Inými slovami, vzorec sa vypočíta vydelením ceny akcií očakávanými budúcimi zárobkami spoločnosti. Pomer PEG sa vypočíta vydelením pomeru P / E spoločnosti podľa očakávaného rastu príjmov. Do rovnice sa dá zapojiť rast príjmov v rôznych časových obdobiach, ale vo všeobecnosti väčšina investorov používa predpokladanú päťročnú mieru rastu pre EPS. Zatiaľ čo tento vzorec je skvelým nástrojom na meranie pomerov P / E spoločností vo vzťahu k ich očakávanému rastu príjmov, päť rokov je v skutku celkom dlhý čas. Mnoho predpokladov postavených do tohto vzorca sa nakoniec nemusí splniť. Pokračujme v príklade Walmartu. Už sme zistili, že s použitím upravených zárobkov firmy máme pomer P / E 19,65. V rovnakej štvrťročnej bilancii výnosov firma poskytla usmernenie EPS pre fiškálny rok 2019 vo výške 4,75 až 5,00 USD. Do vzorca si dáme strednú hodnotu 4,87 USD: 86,84 / 4,87 = 17,83. To je číslo, ktoré udáva s dnešnou cenou akcií pomer P / E Walmartu o rok. Ak by sme potrebovali vypočítať pomer PEG s využitím prognóz zisku pre jeden rok, bol by súčasný pomer P / E spoločnosti vydelený očakávaným nárastom zisku:19,65 / 10,2 = 1,93

Opäť ale nie sme o nič múdrejší, pretože neexistuje žiadny jasný nákupný alebo predajný signál založený na konkrétnom čísle. Vo všeobecnosti sa akcia s pomerom PEG pod 1,0 považuje za výnimočnú hodnotu pre mieru rastu, ktorá sa dá očakávať.







Ďalšie oceňovacie metriky

Zatiaľ čo pomer P / E ako základ je pravdepodobne najobľúbenejšou metódou hodnotenia akcií, zďaleka to nie je jediný spôsob. Ďalšou bežnou technikou je pomer cena / predaj. P / S pomer získame vydelením trhovej kapitalizácie spoločnosti, celkovej hodnoty akcií spoločností, ktoré sú v obehu, ročnými výnosmi. Pretože tento pomer je založený na výnosoch, nie na zárobkoch, je často používaný na hodnotenie verejne obchodovaných spoločností, ktoré zatiaľ nie sú ziskové a zriedka sa používajú pri firmách s konzistentnými zárobkami (ako je Walmart). Opäť neexistuje žiadna magická odpoveď na pomer P / S, ktorá by nám našepkala, či akciu kúpiť alebo predať. V skutočnosti samotný pomer P / S nám nehovorí vôbec nič. Rovnako nie je užitočné porovnať P / S pre akcie z rôznych sektorov.

Ďalšou metrikou, ktorá je užitočná pri hodnotení niektorých druhov akcií, je pomer ceny a účtovnej hodnoty. Účtovná hodnota spoločnosti sa rovná majetku spoločnosti znížený o záväzky (uvedené v súvahe spoločnosti). Účtovná hodnota na akciu sa určuje vydelením účtovnej hodnoty počtom nesplatených akcií. Nakoniec vydelíte cenu akcií o účtovnú hodnotu na akciu.

aktíva - pasíva = účtovná hodnota

účtovná hodnota / neuhradené akcie = účtovná hodnota na akciu

cena akcie / účtovná hodnota na akciu = pomer cena / účtovná hodnota

Je pravda, že ide o oveľa komplikovanejší proces, ako vyššie uvedené pomery, a nie je príliš užitočný pre podnikateľské modely s aktívnym charakterom, ako sú softvérové ​​spoločnosti. Dá sa skôr využiť pri hodnotení bánk a iných finančných inštitúcií, ktoré majú vo svojich súvahách viaceré aktíva. Pre investorov je to len ďalší nástroj v rámci možností, ktorý môže byť užitočný pri hodnotení určitých typov spoločností.

Je to pasca!

Hodnotová pasce je akcia, ktorá sa zdá byť lacná, ale v skutočnosti nie je, z dôvodu zhoršujúcich sa obchodných podmienok. Často ide o farmaceutické spoločnosti s cenným patentom, ktorý ale časom vyprší, cyklické akcie na vrchole cyklu, alebo technologické akcie.

Je toho viac, čo sa používa na oceňovanie akcií, než len suché čísla. Investori musia dôkladne zvážiť aj kvalitatívne faktory, ako napríklad ekonomický prínos spoločnosti. Kvalita by sa mala starostlivo zvážiť pri pohľade na hodnotu spoločnosti. Ako Warren Buffett povedal: "je oveľa lepšie kúpiť skvelú spoločnosť za férovú cenu, než férovú spoločnosť za skvelú cenu." Preto je nevyhnutné, aby investori pochopili, ako nájsť vnútornú hodnotu spoločnosti okrem aktuálnej ceny jej akcií. S vyššie uvedenými nástrojmi to bude pre každého, kto sa zaujíma o hodnotu akcií a spoločností pri investovaní, oveľa jednoduchšie.