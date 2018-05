Silné euro malo negatívny vplyv na výsledky nemeckých koncernov v 1. kvartáli

dnes 14:16 -

Silné euro skazilo mnohým veľkým nemeckým koncernom štart do tohto roka. Až 15 veľkých firiem kótovaných na indexe Dax zaznamenalo v 1. kvartáli v medziročnom porovnaní pokles tržieb, ako vyplýva z vyhodnotenia výsledkov 30 koncernov kľúčového nemeckého indexu poradenskou spoločnosťou Dax.

Tržby celkovo klesli o 0,5 % na 343 miliárd eur. Silné euro ich znížilo takmer o 15 miliárd eur. Prevádzkový zisk (EBIT) padol o 1 % na takmer 37 miliárd eur. Z 30 koncernov 16 zaznamenalo pokles zisku.

"Silné euro urobilo niektorým firmám v 1. kvartáli pri vývoji tržieb a zisku škrt cez rozpočet," uviedol predstaviteľ EY Mathieu Meyer. V poslednom čas však euro oslabilo. Podľa Meyera mnoho faktorov nasvedčuje tomu, že tento vývoj bude pokračovať. "To by spôsobilo zlacnenie tovarov firiem kótovaných na indexe Dax v zahraničí a zabránilo ďalším stratám pri prepočte na spoločnú európsku menu. Potom by rok 2018 mohol byť ďalším rekordným rokom."

Väčšie škody než dočasné vplyvy vývoja výmenných kurzov môžu podľa neho spôsobiť geopolitické riziká, kam patrí obchodný konflikt medzi USA a Európou, brexit a nebezpečenstvo ďalšej eskalácie na Blízkom východe, ale aj vzťahy s Ruskom.