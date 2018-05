Silný Erdogan, slabá líra: Turecký prezident chce ovládnuť aj centrálnu banku

Zdroj: Reuters

Foto: SITA/AP

dnes 10:54 -

V rozhovore pre Bloomberg TV Erdogan povedal, že centrálna banka je nezávislá, ale až sa dokončí prechod na prezidentský systém, už nebude môcť ďalej ignorovať signály hlavy štátu. "Ako nespochybniteľná hlava štátu prevezmem zodpovednosť, čo sa týka potrebných krokov a rozhodnutí, ktoré sa musia v týchto záležitostiach urobiť," povedal v rozhovore počas návštevy Veľkej Británie.





Turecko vypísalo na 24. júna predčasné prezidentské a parlamentné voľby. Podľa prieskumov je najsilnejším kandidátom na víťaza práve Erdogan. Turci presun na prezidentský systém jasne podporili vlani v referende. Zmena by mala prebehnúť po júnových voľbách.

Erdogan povedal, že občania budú za akékoľvek problémy plynúce z menovej politiky viniť prezidenta. "Budú ich pripisovať prezidentovi. A pretože sa na to budú pýtať prezidenta, musíme prísť s obrazom prezidenta, ktorý je činný v menovej politike," povedal Erdogan. "To môže byť pre niektorých nepohodlné. Ale musíme to urobiť. Pretože tí, čo vládnu štátu, sú tí, ktorí sa zodpovedajú občanom," dodal.





Erdogan podporuje nižšie náklady na pôžičky, aby podporil ekonomiku. Vysoké úrokové sadzby ostro kritizuje. V piatok ich označil za "matku a otca všetkého zla". V rozhovore svoj názor, že vysoké úrokové sadzby spôsobujú infláciu, zopakoval, že "úroková miera je príčinou a inflácie dôsledkom. Čím nižšie sú úrokové sadzby, tým nižšia bude inflácia," vysvetlil svoj názor Erdogan.