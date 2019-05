Zmysluplný finančný plán: Otázka musí znieť prečo a nie čo

Zdroj: NerdWallet

Možno je to skvelý prístup pre veci ako nákup vlastného bývania, auta, či naplánovanie si odchod do dôchodku. Nastavíte si cieľ, sporíte, investujete, vidíte pokrok, a opakujete to do kolečka. Ale niekedy to nestačí. Odtrhávate si od úst, sporíte, a cieľom je získať niečo, o čom ste boli presvedčení, že po tom túži vaše srdce. Nakoniec ale zostáva pocit prázdnoty. City zostali nenaplnené. Spokojnosť s cieľom bez spokojnosti so životom nastáva, keď je finančný plán postavený výlučne na dosiahnutie cieľov v oblasti peňazí.

Predstavte si tento hypotetický scenár. Rozhodnete sa, že chcete malú chalúpku niekde na vidieku, kam sa môže vaša rodina utiahnuť počas prázdnin, dovoleniek, či predlžených víkendov. Dáte si na papier čísla a odhadnete, čo musíte všetko urobiť pre to, aby ste za tri roky mali pre svoj cieľ potrebnú sumu vo vrecku. Je to dokonalý finančný plán, ale v skutočnom živote môže byť úplne zlý.

Opodstatnenie rekreačnej nehnuteľnosti je jasné. Možno máte milé detské spomienky na dovolenky s rodinou a chcete svojim deťom dožičiť podobné skúsenosti. Nákup miesta, kde budete voľný čas tráviť s rodinou, je čistý finančný cieľ. Je to býčí postoj, ktorého cieľom je cesta k úspechu. Jediný problém je, že pravdepodobne ani nechcete rekreačnú chalupu, ale skôr to, čo predstavuje. Čas a priestor pre rodinných príslušníkov, aby spoločne trávili čas bez každodenných rozptýlení.

Na dosiahnutie finančného cieľa však použijete pravý opak. Bude si to vyžadovať ďalšie hodiny v práci, pracovať cez víkendy a obetovať drahocenný rodinný čas. Keď sa vám podarí získať peniaze na chalupu, vaše deti budú staršie a tri roky a budú ochudobnené o dovolenky, ktoré ste obetovali kvôli zarobeniu peňazí potrebných na nákup nehnuteľnosti.







Teraz skúste zmeniť "čo" za "prečo". Čo - teda nákupom víkendovej chalupy, za prečo- vytváranie trvalých rodinných spomienok. Takéto vnímanie by mohlo viesť k veľmi odlišnej ceste.

Namiesto toho, aby ste pracovali viac, aby ste získali potrebné peniaze, môžete sa rozhodnúť skrátiť svoj pracovný týždeň v prospech spoločných dlhších víkendov. Namiesto toho, aby ste si kúpili druhú nehnuteľnosť, mohla by vaša rodina skúsiť prenájom a spoločné návštevy rôznych miest. Pozrite sa, kam vaše peniaze idú a ako trávite svoj čas a načo míňate svoju energiu. Mnohé z toho, po čom ľudia naozaj túžia, sa jednoducho nedá zachytiť ako položka v rámci finančného účtovníctva: osobné kontakty s rodinou a priateľmi, skúsenosti, ktoré môžete zdieľať s ostatnými. Tieto veci nám dávajú zmysel, vnášajú zmysel do nášho každodenného života a poskytujú uspokojenie zo života. Ale ako ich zapracovať do svojho finančného plánu?

Musíte si položiť základné otázky. Chce to určitú sebareflexiu. Ak by ste boli finančne zabezpečení, ako by asi vyzeral váš bežný deň? S kým by ste sa stretávali? Kam by ste šli? Predstavte si, že máte 80 rokov a skúste posúdiť, aký bol váš život. Na aké úspechy ste hrdí? Čo ľutujete, že ste neurobili? Boli ste človekom, akým ste chceli byť?

Teraz sa pozrite na čo peniaze míňate, ako trávite svoj čas a míňate svoju energiu. Vyhodnotili ste si čo vás bude stáť, ak budete chcieť žiť svoj ideálny život v strednom a dlhodobom horizonte?

Samozrejme, peniaze sú dôležitým prvkom pre naplnenie života. Musíte byť schopní pokryť základné výdavky za potraviny, bývanie, minimalizovať svoj prípadný dlh a mať finančnú rezervu. Avšak myslite na to, že peniaze by nemali byť jediným hnacím motorom procesu finančného plánovania.