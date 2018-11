7 dôvodov, prečo musíte vlastniť zlato

Zdroj: thecrux

Ceny ropy stúpajú

Nepochybne ste si to všimli pri tankovaní auta. Z ceny v okolo 40 USD iba pred šiestimi mesiacmi sme teraz na cene necelých 70 dolárov za barel a analytici hovoria o ďalšom zvyšovaní ceny. Samozrejme, ropa znamená energiu, čo znamená, že vyššie ceny ropy sa premietnu do vyšších cien skoro všetkého, nielen paliva. Nákladnejšia energia sa podpíše pod infláciu v celom hospodárstve. Náklady na energiu však môžu byť upravené "importom deflácie" z lacných zahraničných tovarov. Vyššie ceny ropy oslabia kúpnu silu dolára. Premieta sa to do vyššej ceny zlata.

Úrokové sadzby rastú

Úroky amerického národného dlhu sú jednou z najrýchlejšie rastúcich častí federálneho rozpočtu. Do roku 2028 sa vynaloží na úroky asi jeden bilión dolárov ročne. To je viac ako na obranu, čo je v súčasnosti asi 800 miliárd dolárov. Rastúce úrokové sadzby likvidujú rozpočtové peniaze plánované do iných oblastí. Jediným riešením pre Kongres by bolo zníženie výdavkov, alebo pracovať s vyššími ročnými rozpočtovými deficitmi. Pomôže FED a jeho jedinečné právomoci "tvorbe peňazí"? Opäť sa to prejaví zníženou kúpnou silou dolára a vyššou cenou zlata.

Čínsky petro-juan

Čína tvrdo pracuje na opustení dolára ako platobného nástroja za ropu. Chce používať svoju vlastnú menu, juan, v maximálne možnej miere. V súčasnosti sa čínske petro-jüan zmluvy nazývajú "dlhodobé", štyri mesiace sú v obchodovaní považované za "dlhé obdobie". V tomto ohľade Číňa nechce nič unáhliť. Konečným cieľom je pre ňu presvedčiť Saudskú Arábiu, významného dodávateľa ropy pre Čínu, aby akceptovala jüan pri obchodovaní s ropou a opustila tak 45-ročné prepojenie saudskej ropy s petrodolárom. Ak by sa to Číne podarilo, znamenalo by to opäť slabší dolár. Má to ale aj dobrú stránku, ak pochopíte dôsledky včas, už niekoľko mesiacov pred širokým trhom, máte dostatok času na nákup zlata.



Menové vojny

Peňažné vojny sa zakladajú na tom, že jadrom ozbrojené národy si nemôžu dovoliť bojovať proti sebe staromódnym spôsobom. Už žiadne lietadlové lode a bombardéry, ale úplne iné hry, ako napríklad kybernetická vojna a útoky na inú národnú menu. Myšlienka menovej vojny je v súčastnosti aktuálna v tom zmysle, že Rusko a Čína (okrem iného) nahromadili obrovské množstvo zlata za posledných desať rokov. Najmä Rusko je v prípade svojich národných zlatých rezerv dosť transparentné a ruskí predstavitelia z toho nerobia tajomstvo, že zlato je určené ako obranu proti nadvláde dolára. Jedna z téz hovorí o tom, že Rusko a Čína by mohli spojiť svoje zlaté rezervy a vytvoriť konkurenčnú menu voči doláru. Ak by mal svetový obchodný systém alternatívu voči doláru, je ťažké si predstaviť scenár, vďaka ktorému by sa uprednostnil americký dolár. Dolár zaznamenal v posledných 45 rokoch percentuálny nárast v rámci svetového obchodu. Pri pohľade do budúcnosti, ak by dolár stratil niektorý zo svojich statusov ako napríklad status "rezervnej meny", dá sa očakávať pokles jeho hodnoty a zvýšenie cien zlata.

Clá, sankcie a potenciálne obchodné vojny

Globalizácia priniesla to, že všetko so všetkým súvisí. Stanovíte vyššie clá na čínsku oceľ a Čína zvýši sadzby na dovoz sóje z USA. Najdeštruktívnejšia vojna v ľudskej histórii vytvorila najväčší ekonomický motor, aký svet kedy videl. Po vojne sa z USA stal bájny Fénix, ktorý vstal z popola. Bol to samozrejme masívny, komplexný historický proces, ale treba mať na pamäti, že povojnový svet sa pre USA blíži ku koncu svojho dlhého, 73-ročného obdobia. Ostatné národy, dokonca aj celé regióny zvyšku sveta, už zaznamenávajú rast. Podiel Ameriky na globálnom bohatstve sa zmenšuje. Podľa odhadov predstavovali Spojené štáty na konci druhej svetovej vojny zhruba 50 % celosvetovej produkcie, dnes klesla na 15,1 %. V tomto svete sa prezident Trump snaží používať clá, sadzby, dane, sankcie a zmeny politiky, aby preorientoval globálnu obchodnú dynamiku. Globálny obchod sa však vyvíjal počas posledných štyroch generácií. To komplikuje Trumpovu snahu. Ale ak by mu to vyšlo, a dostal by USA do obchodnej vojny, bolo by vhodné mať nejaké to zlato v trezore.





Hrozba skutočnej vojny

Žijeme v čase vysokého rizika pochádzajúceho z geopolitickej situácie z ktorej môže vzniknúť skutočná vojna. Od Pobaltia až po Čierne more, do Perzského zálivu až po Južnú Čínu a Kóreu. NATO proti Rusku, či udalosti na Ukrajine, kde v nedávnych bojoch prišli o život desiatky tisíc vojakov a civilistov. Alebo spomeňme Blízky východ, od Líbye až po Sýriu a Afganistan. Množia sa články o "novej studenej vojne" medzi Ruskom a Západom. Nie je to nič abstraktné, americké sily už "bojujú" proti Rusom spôsobom, ktorým sa hovorí, plnohodnotný elektronický boj na oblohe nad Sýriou. Žijeme vo svete, ktorý je dosť blízko k skutočnej vojne, nielen tej menovej. Cena zlata reaguje na slovo vojna, nieto keď sa ešte začne strieľať.



Vrchol ťažby zlata

Vo svete, kde je pravdepodobné, že dopyt po zlate vzrastie z mnohých dôvodov, ho bude čoraz menej v ponuke a k dispozícii pre nákup. Nepoznáme veľa nových zlatých baní. Čoraz menej firiem vynakladá finančné prostriedky potrebné na dosiahnutie relevantného náleziska. Dokonca aj veľkí hráči sa aktívne pripravujú znižovať výkon a zameriavať sa na ziskovosť. Sme pomaly na vrchole, čo sa ťažby zlata týka a vyťažené množstvo bude pravdepodobne v nasledujúcich rokoch už len klesať. Výsledkom budú vyššie ceny zlata účtované spoločnosťou, ktorá ho vyťaží.

V prípade neproduktívnych aktív, ako je napr. víno, umelecké dielo ale aj zlato, je základom dopytu dôvera, príbeh a vnímaná vzácnosť. Kým sú na trhu ďalší kupci, ktorí sú ochotní veriť, rastie aj cena. Zatiaľ čo napríklad u umeleckých diel a iných zbierkových predmetov je vzácnosť pomerne objektívna skutočností a dá sa na ňu spoľahnúť, u zlata je to záležitosť celkom relatívna. Zlato ale napriek tomu do portfólia investora patrí. Aj keď nemusí byť nevyhnutne jeho nutnou súčasťou. Hoci je z historického hľadiska málo výnosné, pomáha celkovému rizikovému profilu portfólia. Zlato sa jednoducho chová inak, ako ceny iných aktív.



Zlato čaká na svoj moment. Hoci jeho cena v istej chvíli klesla, dlhy, zlé politiky, nebezpečenstvo hroziacej vojny, nedostatok investícií a dalo by sa pokračovať, je dostatočný dôvod na nákup cenného kovu. A ak to neurobíte včas, strácate momentum.