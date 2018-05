Mikroplatby, kryptomeny, zdieľanie: Peniaze už len ako spomienka na minulosť

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:58 -

Možno ste si všimli, že v týchto niekoľkých minútach boli zaznamenané štyri transakcie, ale iba dva nákupy. Platili ste za taxík a za kávu. Ale zároveň ste dostali aj dve mikroplatby - malé sumy peňazí, ktoré ste dostali výmenou za službu. Prvá platba bola za návštevu posilňovne. Keď ste si kúpili permanentku, vstupom do klubu ste súhlasili, že budete zdieľať svoje kardiovaskulárne údaje so spoločnosťou, ktorá sa venuje lekárskemu výskumu. Za to vám táto firma posiela mikroplatby vždy, keď zdieľate svoje dáta. Dostali ste aj mikroplatbu za sledovanie reklamy vo výťahu na výlet do Benátok, ktorú vybral váš digitálny asistent na základe vašich preferencií.

V roku 2040 z našich údajov prestanú profitovať poskytovatelia vyhľadávania alebo sociálne siete. Namiesto toho všetko čo sa týka nás, budeme môcť predať, čím si pomôžeme pri vyrovnávaní malých nákladov počas celého dňa. Speňaženie každého aspektu nášho každodenného života tiež posunie možnosti pre charitu a dobrovoľníctvo. Budete mať možnosť darovať časť svojho denného príjmu z mikroplatieb vami vybranej organizácii a získať úľavu na daniach. Všetci sú v tejto hre víťazmi, okrem veľkých technologických firiem, ktoré sa stali obeťou silnej regulácie.

Počas obeda sa stretnete so starým priateľom, ktorý teraz pracuje niekde v zámorí. Po jedle sa obaja obrátite na svojich digitálnych asistentov, aby ste si rozdelili účet a pridali nejaké to prepitné. Vstávate, poďakujete sa šéfkuchárovi (áno, kuchári budú stále ľudia aj v roku 2040) a opúštate reštauráciu. Bez potreby dokladu. Našťastie sa váš priateľ nemusí obávať výmenných kurzov, hoci výdavky neboli v jeho domovskej krajine. Rovnako ako vy, používa niekoľko digitálnych mien, ktoré sú akceptované po celom svete a majú minimálne náklady na konverziu.







Kryptomeny, ktoré sa objavili okolo roku 2010, neboli určené na to, aby vydržali. Ale blockchain technológia, na ktorej boli založené, sa vyvinula tak, že vytvorila novú generáciu superbezpečných a úplne transparentných foriem peňazí. Technológia naozaj dorazila práve včas, aby vyplnila vákuum spôsobené kolapsom dôvery v tradičné inštitúcie, ktoré historicky pôsobili ako garanti menovej stability.

Všestrannosť digitálnych mien pomohla rozvojovým krajinám vymaniť sa z veľké zaťaženia. Libéria, kde váš priateľ podniká v oblasti digitálnych služieb, bývala jednou z najchudobnejších krajín sveta. Trpela pravidelným odlivom kapitálu, čo destabilizovalo jej ekonomiku. Teraz stabilita, ktorú priniesla globálna digitálna mena, pomohla jej raketovému rastu.

Po náročnom dni v práci váš digitálny asistent vie, že nemusíte mať náladu cestou domov preverovať si stav vášho účtu. Ale váš asistent vie, ako to urobiť celkom rýchlo. "Ak presmerujete svoje bežné úspory k inému poskytovateľovi, budete môcť rýchlejšie dosiahnuť svoj cieľ úspory na dovolenku a zároveň si zlepšíte svoje kreditné skóre. Mám to urobiť? A mimochodom, vaša zmluva s poskytovateľom energií vyprší budúci mesiac. Chceli by ste, aby som vás prehlásil k najlacnejšiemu poskytovateľovi obnoviteľných zdrojov energie v súlade s vašimi preferenciami?" O päť minút neskôr už autonómny taxík zastavuje pred vašim bydliskom. A vaše finančné prostriedky sú pod kontrolou.

Bude toto všetko možné? Samozrejme, nikto to dnes predpovedať nevie. Ale mikroplatby, skenovanie dúhovky a digitálne asistentky sú už skutočnosťou. Navyše, rast rozhorčenia proti zneužívaniu osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí by mohlo viesť k odmeňovaniu ľudí za používanie ich informácií. Naše očakávania v úlohe spotrebiteľov neustále rastú, tak ako sa mení náš životný štýl a zrýchľuje sa tempo inovácií. Čoraz viac chceme žiť v bezhotovostnej mobilnej spoločnosti. Technológie už nájdu spôsob, ako to dosiahnuť.