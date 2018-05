 Maďarsko je daňovým rajom, každoročne tam odchádza najviac slovenských firiem

dnes 13:31 -

Od roku 2014 sa rozhodlo do zahraničia presídliť takmer 10 tisíc slovenských spoločností, najčastejšie z oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a opráv motorových vozidiel. Najviac ich odišlo do Maďarska a Českej republiky. Najväčší počet podnikateľov pritom náš trh opustilo v roku 2016, vlani odlev o niečo málo klesol. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá analyzuje ekonomické informácie.

Vyše 9,5 tisíca spoločností sa za posledné štyri roky rozhodlo zrušiť slovenské sídlo a usadilo sa v zahraničí. Najsilnejší bol rok 2016, kedy zo Slovenska odišlo 2 425 firiem. Vlani to bolo o 36 podnikov menej. "Najväčší záujem je o zmenu sídla do Maďarska, kam odišlo z celkového počtu až 2 515 podnikov. Už dlhodobo označujeme susedné Maďarsko za akýsi novodobý daňový raj, keďže postupný, aj keď pomalší, odlev slovenských spoločností do tejto krajiny začal pred takmer ôsmimi či deviatimi rokmi. Už v tom čase mali Maďari nižšiu daň z príjmov právnických osôb ako Slovensko, dnes ju majú dokonca najnižšiu v celej Európskej únii, len 9-percentnú oproti našej 21-percentnej,“ zhodnotila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podľa údajov spoločnosti Bisnode v Maďarsku v súčasnosti aktívne podniká viac ako 10 tisíc našich spoločností, no Slovákov zaujíma aj presun podniku do Českej republiky. "Podnikatelia sa zaujímajú aj o Českú republiku, do ktorej podľa dát z našich databáz odišlo za posledné štyri roky 2 089 podnikov. Ďalšími štátmi, kam sa slovenské firmy často sťahujú, sú aj Rumunsko, ktoré sa za ostatné roky vždy pohybuje v prvej pätici top krajín, či Poľsko. Najčastejšie príčiny odchodu sú nižšie dane, nižšie náklady na pracovnú silu, či výška zdanenia dividend,“ spresnila Štěpánová.

Spoločnosť Bisnode na Slovensku eviduje momentálne 262 804 spoločností (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Počet tých, ktoré od roku 2014 odišli z nášho trhu, tak predstavuje 3,6 percenta z celkového aktuálneho počtu firiem u nás. "Z historických dát vidíme, že odlev ustupuje najmä v čase, kedy sa darí aj ekonomike,“ dodala Petra Štěpánová.

Poradenská spoločnosť Bisnode pôsobí na 17 európskych trhoch. Má 2 500 zamestnancov a prostredníctvom partnerstva s Dun & Bradstreet poskytuje globálne riešenia založené na informáciách o viac ako 240 miliónoch firiem z celého sveta.