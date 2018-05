Vizionár potrebuje čoraz viac hotovosti: Sľuby, ktorým investori zatiaľ veria

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:45 -

V marci investičná banka Jefferies a ratingová agentúra Moody's predpovedali, že Tesla bude tento rok nútená obrátiť sa na investorom aby získala až 3 miliardy dolárov na pokrytie zaostávajúcej výroby modelu 3. Ešte viac peňazí bude potrebovať počas druhej polovice roku 2019. "Súčasná likvidná pozícia spoločnosti Tesla nebude postačovať na to, aby sa tieto peňažné potreby vyriešili v blízkej budúcnosti," napísala agentúra Moody's koncom marca. Moody's posunula korporátny dlh Tesly do pásma prašivých dlhopisov (B3), pričom znížila svoj výhľad zo stabilného na negatívny. Tesla s trhovou kapitalizáciou vo výške približne 50 miliárd dolárov, od roku 2008 zvýšila dlh a vlastné imanie o 38 miliárd dolárov.

Šéf Tesly, Elon Musk, má ale vo veciach jasno. "Tesla bude zisková a bude generovať pozitívny cashflow v 3. až 4. štvrťroku," povedal Musk 12. apríla, "takže nie je potrebné získavať ďalšie peniaze." Americký výrobca elektrických áut podľa zverejnených výsledkov hospodáril v prvom štvrťroku s rekordnou stratou 709,6 milióna USD, strata sa prehĺbila z vlaňajších 330,3 milióna USD.





Predpovede predaja, zisku a produkcie spoločnosti sú stále viac sľubom ako naplnenou skutočnosťou. V roku 2015 Tesla uviedla, že bude zisková v nasledujúcom roku, čo sa ale nenaplnilo. Tesla v tom čase potvrdila, že nebude potrebovať navýšenie kapitálu na svoje plánované kapitálové výdavky v objeme 1,5 miliardy dolárov. Nakoniec získala nový kapitál vo výške 1,7 miliardy USD. V ostatnom čase výroba modelu 3 prudko zaostáva za pôvodnými projekciami spoločnosti. Za posledný marcový týždeň fabriku opustilo 2020 vozidiel modelu 3, čo je oveľa menej než 2500 za týždeň, ktoré sľubovali začiatkom tohto roka. A veľmi ďaleko od pôvodne predpovedaných 20 000 kusov modelu 3, ktoré už mali v súčasnosti húfne opúšťať montážne linky. Akcie spoločnosti za posledný rok stratili približne 6 %, za ostatných päť rokov však dosiahli rast viac ako 400 %. Bez zahrnutia mimoriadnych položiek strata predstavovala 3,35 dolára na akciu.





Dôvodom, prečo sa investori nerozhodli sa na Teslu vykašľať, môže byť to, že vedia, že sa dokáže dostať z nepríjemností. Veď v roku 2008 takmer skrachovala, následne musela bojovať s chronickými problémami s kvalitou a výrobnými oneskoreniami. A možno urobili svoje aj Muskove sľuby z "tajného" plánu v roku 2006:

- postaviť športové auto,

- použiť peniaze na zostrojenie cenovo dostupného auta,

- použiť peniaze na zostrojenie ešte lacnejšieho auta,

- pri vyššie uvedených krokoch poskytnúť možnosti výroby elektrickej energie s nulovými emisiami.

To sa z väčšej časti aj naplnilo. Tesla je dnes po Číne najväčším svetovým výrobcom elektroautomobilov. Predáva luxusné modely S a X a lacnejší model 3 za 35 000 dolárov (nehovoriac o blížiacej sa Tesle Semi). Spoločnosť sa po vlaňajšej akvizícii so SolarCity môže pochváliť multimiliardovým biznisom s batériami a skladovaním energie, ako aj výrobnou solárnych panelov a inštalačných jednotiek. Musk bol predsedom spoločnosti SolarCity, ktorú založili jeho bratranci Peter a Lyndon Rive.

Čo je ale najdôležitejšie pre Muska, okrem misie za zmenu klímy, celý automobilový priemysel teraz pristupuje na jeho podmienky. Ak aj Tesla zajtra skrachuje, veľké automobilky sa prestanú pozerať na elektromobily cez prsty a už čoskoro elektrifikujú svoje flotily a postupne z výroby vypustia spaľovací motor. Volvo, BMW, GM a Volkswagen oznámili, že plánujú prejsť na hybridné modely, či elektrické motory počas najbližších desiatich rokov.

Nie je jasné, či je Tesla na ceste k úspechu. Nedávne chyby v modeli 3 opätovne oživili prízrak bankrotu. Tesla má už iba rok na to, aby dokázala, že Model 3 premení z viac ako desaťročia strát na ziskovú mašinériu.





Wall Street to ale potešilo, že mohla poskytnúť hotovosť na dosiahnutie ziskovosti, aj keď to nebol pôvodný plán Tesly. V máji 2016 bývalý finančný riaditeľ spoločnosti Jason Wheeler povedal analytikom, že kapitálové požiadavky modelu 3 by mohli byť značné, ale "v ideálnom prípade by som ich rád financoval, nakoľko to len bude možné, z prevádzkového peňažného toku. Stal sa takmer pravý opak. Keďže cena modelu 3 na montážnych linkách dramaticky vzrástla, Tesla sa opäť vrátila na trhy, aby (opäť) zaplnila medzery vo svojej súvahe. Získava 21 miliárd dolárov.



Tesla stále má dosť peňazí, relatívne. Moody's odhaduje, že Tesla drží 3,4 miliardy dolárov v hotovosti, pričom ďalších 800 miliónov je k dispozícii prostredníctvom úverov. Za tieto peniaze sa dá navýšiť výroba modelu 3 alebo sa venovať novším produktom, ako je Model Y, crossover ktorý sa má s logom Tesla objaviť do roku 2019. Tlak na zvýšenie produkcie modelu 3 je väčší ako kedykoľvek predtým. Tesla v priebehu takmer ôsmich rokov, odkedy sa stala verejne obchodovanou spoločnosťou, vykázala zisk len v dvoch štvrťrokoch. Navýšenie výroby nového vozidla na 5000 týždenne je pre ňu dôležité kvôli dosiahnutiu ziskovosti. Automobilka vo vyhlásení dodala, že očakáva, že sa jej podarí navýšiť výrobu Model 3 na zhruba 5000 týždenne do dvoch mesiacov.





Po sérii nákladných chýb, Musk prehodnotil výrobu vo firme Fremont v Kalifornii. Jeho pôvodná vízia, že roboti dokážu vyrábať autá rýchlejšie ako ľudia, sa ukázala ako mylná. Namiesto "desaťnásobného zvýšenia" produktivity musel Musk vymyslieť, ako skoncovať s chaosom. "Mali sme tu bláznivú, komplexnú sieť dopravných pásov," povedal Musk pre CBS News. "Vôbec to nefungovalo, takže sme sa zbavili celej tej veci." Musk neskôr cez tweet priznal, že "nadmerná automatizácia" bola chyba. Tesla teraz prestavuje svoju montážnu linku.



Dnešná miera spotreby, čiže pálenia peňazí, by znamenala, že firma do konca roka príde takmer o všetky peňažné prostriedky. Vlani Tesla spálila asi 4 miliardy dolárov, hlavne preto, že urýchľovala produkciu modelu 3 a zároveň dodala na trh len zlomok pôvodne predpokladaných objemov. Očakáva sa, že budúci rok nebude oveľa lepší. Moody's odhaduje, že Tesla spáli 2,6 miliardy dolárov (definované ako hotovosť mínus kapitálové výdavky). Tesla tvrdí, že to dokáže pokryť financovaním z predaja. Analytici o tom ale pochybujú.







Navyše, vždy keď sa spoločnosť vráti na trh po peniaze, investori znervóznejú. Tesla už dlhuje 10 miliárd dolárov cez dlhodobé a konvertibilné dlhopisy. Úroky sa vyplácajú v novembri, očakáva sa asi 230 miliónov dolárov, po ktorom nasleduje 920 miliónov dolárov v marci budúceho roka. "Na základe aktuálnej likvidity a očakávaného pálenia hotovosti, bude musieť mať Tesla prístup k zmysluplnému dodatočnému kapitálu už v blízkej budúcnosti, ako aj v roku 2019," píše Moody's. Pokiaľ Tesla nebude predávať oveľa viac áut, do konca roka je nezostáva veľký priestor.



- hotovosť k januáru 2018: 4 miliardy dolárov

- minimálna prevádzková hotovosť: náklady 500 miliónov dolárov, hotovosť 3,5 miliardy dolárov

- spálená hotovosť: 2,63 miliardy dolárov, hotovosť 870 miliónov dolárov

- splatnosť dlhu v novembri 2018: náklady 230 miliónov dolárov, hotovosť 640 miliónov dolárov











Investori majú dôvod na obavy. Súčasné finančné výdavky spoločnosti Tesla sú neudržateľné. Nie je dostatok dôvodov domnievať sa, že sa to zmení. Aj keď Musk tvrdí, že výroba modelu 3 bude nasledovať mať podobu krivky v tvare S. Pomalý nábeh vedúci k exponenciálnemu rastu. Zdá sa však, že jeho vo februári vyslovený záväzok, že "v treťom štvrťroku by sme mohli mať pozitívny cash flow... ale myslíme si, že je rozumné investovať do modelu Y," mešká. Investorom tiež povedal, že "ak by poklesla úroveň produkcie, mohli by sme byť už cashflow pozitívny." Toto je ale niečo, čo Tesla rada omieľa: mohli by sme byť profitabilní, ale namiesto toho je rozumnejšie investovať do výroby.







To môže byť pravda. Ale to "práve teraz" je vždy skôr niekoľko kvartálov do budúcnosti. "Ak neviete o firme nič viac okrem nedávno zverejnených finančných údajov, mohli by ste mať dojem, že táto spoločnosť čoskoro skrachuje," povedal bývalý manažér spoločnosti Tesla. Mnohí hráči z Wall Street stavajú práve na tom. Na krátku pozíciu voči Tesle je vsadených takmer 10 miliárd dolárov, čo je v dolároch najviac zo všetkých amerických akcií. Musk zavolal týchto špekulantov, ktorí chcú, aby Tesla skončila, a spolu s analytikmi z Wall Street chcel dokázať, že predpovedanie budúcnosti Tesly extrapoláciou jej minulosti, je mylné. "Je to veľmi častý dôvod, prečo ľudia podceňujú Teslu," povedal pre CBS.



Musk má právo tvrdiť, že Tesla nie je ako žiadna iná spoločnosť. Je to jediná veľká americká automobilka postavená výhradne na produkcii elektrických vozidiel. Je to prvá firma, ktorá sa transformovala do energetickej spoločnosti. Je jediná, ktorá vzišla zo Silicon Valley, kde sa hovorí, že by ste sa nikdy nemali stavať proti Elonovi. Muskova povesť vizionára však nedokáže odizolovať jeho firmu od základov matematiky. Krachu sa neubránilo už mnoho vizionárskych firiem. Účty sa jednoducho musia platiť. Doteraz boli investori ochotní zaplatiť väčšinu z nich. To ale nebude trvať večne. Každý nenaplnený sľub a nesplnený termín posúva deň zúčtovania pre Teslu čoraz bližšie.