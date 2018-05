Slovenskí mileniáli v investíciách preferujú byty a investičné fondy

Zdroj: xPartners

Foto: Thinkstock

dnes 13:27 -

Mileniáli najčastejšie umiestňujú svoje financie do

- investičných fondov (37 %),

- nehnuteľností (29 %) a

- vzdelania (28 %).

Do budúcnosti však väčšina mileniálov zvažuje ako investíciu predovšetkým nákup nehnuteľnosti (58 %).

Zaujímavý je aj pomerne vysoký záujem mladých o budúce umiestnenie prostriedkov do akcií či zlata (oboje 22 %). Naopak kryptomeny patria medzi mladými Slovákmi menej početné investície: u súčasných investorov je to 16 % a do budúcnosti zvažuje nákupy kryptomien 14 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu reprezentatívnej vzorky mladej populácie od agentúry MNFORCE pre spoločnosť xPartners poskytujúcej investičné služby.

Zo 45 % mileniálov, ktorí neinvestujú, uviedlo ako dôvod

- nedostatok hotovosti (42 %) ,

- preferuje držanie hotovosti alebo sa nechce kvôli investíciám zadlžiť (31 %) a

- nepozná dôvod (24 %).

Ani do budúcnosti investície nezvažuje 15 % mladých ľudí.





„Takmer štvrtina mladej populácie priznala, že investovaniu nerozumie," komentovala výsledky Silvia Holá, hlavná analytička xPartners. „To dokazuje fakt, že slovenský národ trpí nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Za týmto deficitom stojí prevažne chýbajúca, poprípade minimálna ekonomická a finančná edukácia na základných a stredných školách."

Investície do kryptomien, ktoré patria medzi najrizikovejšie príležitosti na trhu, podľa Silvie Holej prekvapili u mladých slovenských investorov. „Momentálne najviac diskutovanými „investíciami" súčasnosti sú kryptomeny, ktoré sú preferované u 15,7 % respondentov napriek silným výkyvom ich cien a hroziacim reguláciám v EÚ."