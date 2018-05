Rally akciového trhu sa končí, tu sú dôvody

Zdroj: qz

Foto: thinkstock;SITA/AP

dnes 0:05 -

Nie je to možné s istotou tvrdiť, ale zdá sa, že okázalý večierok sa pomaly končí. Zatiaľ čo rok 2018 môže na trhu s akciami i naďalej priniesť pozitívny výnos, veď aj medvedí trh môže predstavovať cestu, zdá sa, že veľké výnosy z uplynulého desaťročia sú už minulosťou. Objavuje sa určitá neistota, ktorú vyvoláva niekoľko faktorov.

Svetová ekonomika: skutočne rastie?

Globálne zosynchronizovaný rast bol jedným z kľúčových hnacích síl býčieho trhu. Ale teraz je rast otázny. Ukazovatele, ako sú mzdy, spotreba či prírastok nových pracovných miest spoločne s výstupmi majú za následok prepad ekonomík po celom svete. UBS tvrdí, že na základe jej údajov rast v rozvinutých trhoch (s výnimkou USA) v prvom štvrťroku roku 2018 predstavuje „pád z útesu“. Zatiaľ čo analytici namietajú, že údaje môžu byť nesprávne, ak by sa však potvrdili, mohlo by to predstavovať veľký problém.

Koniec lacných peňazí

Dni lacných a jednoduchých peňazí od centrálnych bánk sú tatam. Centrálne banky buď začali znižovať nákup alebo predávať aktíva. FED v USA konečne zvyšuje sadzby a začína rozvíjať svoju súvahu. To vyvíja tlak na všetky druhy spoločností, ktoré potrebujú peniaze. Zároveň to tiež vyvoláva otázku, či FED bude môcť opätovne zasiahnuť a zachrániť ekonomiku, ak by to bolo nutné.

Priveľa tech-u

Veľké technologické akcie ukázali silné výkony, najmä v posledných pár rokoch. Teraz však jednotlivé vlády vyšetrujú praktiky týchto firiem v oblasti údajov a hrozia reguláciou. Wall Street je znepokojený nedostatočným záujmom spotrebiteľov o možno najdôležitejší produkt na trhu, Apple iPhone. Doteraz v roku 2018 prispela takmer polovicou ziskov v indexe S&P 500 desiatka najväčších spoločností na trhu (vrátane Apple, Google, Microsoft, Amazon a Facebook). To je oveľa viac ako tretina, ktorou prispeli v roku 2017. Môže pri takejto silnej koncentrácii trh naďalej rásť ako celok, ak sa technologický sektor prepadne?





Úrokové sadzby stúpajú

Americké štátne pokladničné poukážky nedávno dosiahli prvý nárast o 3 % od roku 2014. Má to dva následky. Po prvé, investori budú teraz častejšie presúvať peniaze z akcií do fixných príjmov, aby zachytili zlepšujúci sa pomer riziko / odmena. Po druhé, firmám narastú úrokové náklady, ktoré by mohli znížiť zisk. Oba dôsledky by mohli byť negatívne vývoj cien akcií.



Daňové zvýhodnenie v praxi

Nedávne zníženie daní v USA sa už premietlo do očakávaní, investori už vedia, o koľko si firmy polepšia. Aktuálne sa debaty krútia o príjmoch z dane z príjmov právnických osôb a o štátnych deficitoch. Americký dlh vzrástol zo 6 biliónov dolárov v roku 2000 na 10 biliónov dolárov. Napriek silnej ekonomike, ktorá by normálne povzbudila tvorcov politík k zníženiu dlhu, americká vláda v dôsledku nedávneho zníženia daňových sadzieb a kvôli tvorbe pracovných miest pridala k dlhu ďalší bilión. Zatiaľ čo nízke úrokové sadzby udržiavali štátny dlh na nízkej úrovni, rastúce sadzby vytvoria pre americkú ekonomiku väčšie a dlhodobejšie zaťaženie.

Vplyv Trumpovej administratívy na obchod

Investori sa zdajú byť relatívne imúnni voči volatilite Bieleho domu. S jednou výnimkou, ktorou je obchod. Hrozba obchodnej vojny, alebo akákoľvek súčasná stratégia je veľmi znepokojujúca a prináša veľkú neistotu každému odvetviu alebo spoločnosti, ktorá podniká z pohľadu USA v zámorí. Okrem obchodovania existuje mnoho ďalších destabilizačných rizík zrušenia NAFTA, narušenia európskych vzťahov vylúčením iránskej dohody a vojenských konfliktov na Blízkom východe alebo Ázii. Čokoľvek zo spomenutého by mohlo mať veľký vplyv na trh.

Nárast rizika recesie

Každý vie, že súčasná hospodárska expanzia raz skončí a že v istom čase budeme stáť pred ďalšou recesiou. Tak fungujú ekonomiky. Ale teraz sa mnohí začínajú pýtať, či recesia nezačne skôr. Samozrejme predpovedanie recesie je takmer nemožné, v skutočnosti sa začiatok recesie určuje iba spätne. Zdá sa však, že všeobecný konsenzus spočíva v tom, že recesia nastanie v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. To znamená, že investori začínajú spochybňovať dlhodobejšie prognózy a pýtajú sa, či sú odhady príjmov príliš vysoké z dôvodu, že už je na obzore ďalšia recesia.

Všetky tieto neistoty zvyšujú riziko. A keď je riziko príliš veľké, investori, ktorí sa pokúšajú odhadnúť časovanie, trh opúšťajú. Je ešte príliš skoro, aby sme vedeli, či už nastáva čas „č“, alebo máme ešte pred sebou ďalšie kolo. Ale pre tých, čo sú presvedčení, že sa už pomaly blíži zvrat, je na čase zistiť, čo robiť, keď hudba stíchne. Ako vždy, odporúčania hovoria o dobre diverzifikovanom portfóliu vo všetkých triedach aktív, aby sa dali čo najlepšie využiť príležitosti vo všetkých trhových prostrediach. Vzhľadom na všetky neistoty, ktoré nás v budúcnosti čakajú, možno už nadišiel vhodný čas sa na chvíľu zastaviť a a podrobnejšie prehodnotiť vašu investičnú stratégiu. Inak riskujete, že sa zajtra zobudíte a zostanú vám len oči pre plač.