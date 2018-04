Situácia v talianskom bankovom sektore sa zlepšuje

dnes 18:46 -

Situácia v talianskom bankovom sektore sa podľa centrálnej banky zlepšuje. "Riziká pre taliansky bankový sektor klesajú," napísala v piatok Banca d'Italia vo svojej správe. Zlepšenie situácie sa pozitívne odzrkadľuje aj na vývoji akcií bánk na milánskej burze.

Úverové inštitúcie by mali v nasledujúcich rokoch opäť vykazovať vyššie zisky. Riziká súvisia iba so stabilitou niektorých menších bánk. Talianske finančné inštitúcie pod dohľadom Európskej centrálnej banky sa do roka 2020 zbavia 38 % nedobytných úverov. Aj menšie banky však musia predložiť plány na redukciu takýchto úverov.

Taliansko podľa Banca d'Italia stále zápasí s vysokou štátnou zadlženosťou, ktorá dosahuje 130 % hrubého domáceho produktu. Z toho dôvodu je krajina oveľa citlivejšia na riziká spojené s turbulenciami na finančných trhoch.

Talianske banky musia pre dlhoročný hospodársky pokles zvládnuť problémové úvery. Napríklad, krízová banka Monte Paschi di Siena (MPS) vlani vykázala stratu 3,5 miliardy eur. Na obrovskej sume nedobytných úverov sedí aj veľkobanka Intesa SanPaolo, ktorá v minulom roku za symbolické jedno euro kúpila zdravé časti krízových inštitúcií Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza.