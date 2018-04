Kopíroval americké investičné banky, dnes má jeden z troch mušketierov majetok za takmer 30 miliárd dolárov

Zdroj: HOR

V predošlej časti brazílskej minisérie sme si povedali niečo o veľkom neúspechu Eike Batistu, ktorý sa z hviezdy, brazílskej jednotky vo Forbes rebríčku v priebehu 24 mesiacov stal zadlženým a stíhaným občanom. Dnes si povieme niečo o pozitívnom príklade z Brazílie, ktorý nemal také ostentatívne hviezdne maniere a tiež je Brazílčanom v rebríčku Forbes v Top 30 (a nie je to futbalista ani supermodelka).





Novinári ich nazývali traja mušketieri a Jorge Paulo Lemann je jedným z nich. Investičná spoločnosť 3G Capital, v ktorej okrem Lemanna figurujú Carlos Sicupira a Marcel Herrmann Telles je ich nástrojom na tvorbu pridanej hodnoty. Lemann, dnes 78 ročný bývalý vrcholový tenista (5 x majster Brazílie, reprezentant v Davisovom pohári aj za Švajčiarsko – po otcovi mal aj švajčiarsky pas), absolvent Harvardu (štúdium absolvoval o rok rýchlejšie ako jeho spolužiaci), po krátkom praxovaní v Credit Suisse zakladá v roku 1971 Banco Garantia, ktorú podľa jeho vyjadrenia chcel budovať ako brazílsky Goldman Sachs. Jeho súčasný čistý majetok sa odhaduje koncom roka 2017 na 29,7 miliardy dolárov.

V jeho banke sa usiloval o „nebrazílsky štýl“ manažmentu a koncoročné bonusy nedostávali automaticky členovia vrcholového vedenia, ale jeho najlepší obchodníci a manažéri. Tí si mohli za zarobené bonusy kúpiť akcie banky, ktoré z nich o niekoľko rokov spravili milionárov. Jeho motto pre vyhľadávanie spolupracovníkov bolo PSD – Poor, Smart, Deep desire to get rich (chudobní, múdri a túžobne prahnúci po zbohatnutí) .







Lemann sa vždy snažil naučiť u tých najlepších – raz poveril svojho zamestnanca, aby sa prihlásil ako stážista do Goldman Sachs a odpozeral všetko, čo sa dá, neskôr po akvizícií maloobchodnej siete Lojas Americanas poslal listy prezidentom najväčších maloobchodných sietí na svete a okrem iného sa tak dostal k Samovi Waltonovi, zakladateľovi Walmartu. To čo sa naučil od Waltona úspešne aplikoval pri návrate Lojas do zisku. V jednom z rozhovorov o 3G povedal, že je to kópia amerických investičných bánk a nepracuje ako brazílska firma. Napriek tejto úspešnej a modernej stratégii ho v roku 1998 Ázijská kríza núti Banco Garantia predať za 675 miliónov svetovému hráčovi Credit Suisse. Sebakriticky konštatoval, že medzery v riadení a určitá arogancia boli hlavnou príčinou tohto kroku. Nezostal však pri prázdnom konštatovaní a z chýb sa poučil, čo je vidno na neskorších investíciách jeho ďalšej firmy 3G Capital (názov údajne má znamenať „traja z Garantia“). O jeho chladnokrvnosti svedčí aj historka z roku 1999, keď sa únoscovia snažili uniesť jeho deti na ceste do školy a žiadať o výkupné. Keď situáciu úspešne vyriešili, deti v ten deň normálne nastúpili na vyučovanie a Lemann trocha meškal v práci. Zjavne to však bolo impulzom na následné presťahovanie rodiny do Švajčiarska.

Ešte v roku 1989 kupujú traja mušketieri aj akcie brazílskeho kultového pivovaru Brahma za 50 miliónov dolárov. O desať rokov sa podieľajú na vzniku koncernu AmBev spojením značiek Brahma a Antarctica. O 5 rokov neskôr už doťahujú fúziu s belgickým gigantom Interbrew a vzniká InBev, v ktorom majú vtedy podiel v hodnote 3 miliardy dolárov. V každom z pivovarov zaviedli úsporné opatrenia, moderné manažerské metódy, zvýšili marže a konali rýchlo. Nuž a v roku 2016 sa InBev spája s americkým Anheuser Busch. Lemann a jeho mušketieri vlastnia 22,7% na tomto pivovarskom kolose s tržbami 56 miliárd USD a hodnota ich akcií má zhruba cenu 16,5 miliardy dolárov.





V roku 2010 sa 3G odhodlá na leverage buyout (kúpu na dlh) siete Burger King. Následne spoločnosť sťahujú z burzy a každý akcionár dostáva 24 dolárov v hotovosti za akciu. Táto operácia stála 3G zhruba 3,3 miliardy. 3G nasadilo do Burger Kingu „mušketiera“ Bernarda Heesa, ten veľmi rýchlo zredukoval počet ľudí v centrále o 600 osôb, vymenil 11 špičkových manažérov a prepustil niekoľko tisíc zamestnancov a v rámci úsporných opatrení boli vo firme zakázané farebné „kopírky“. Po intenzívnom internom rekonštruovaní menu, ponuky, manažmentu a siete pobočiek sa Burger King opäť čiastočne vracia na verejne obchodovaný trh. Za 29% akcií sa na burze od britskej skupiny Justice Holding napokon podarilo získať 1,4 miliardy a 3G si ponechal 71% balík.

Prichádza rok 2013 a 3G sa nespája s nikým menším ako s Warrenom Buffetom a spoločne preberajú potravinársku hviezdu Heinz – v tej dobe je to najväčšia akvizícia v potravinárskom segmente v histórii, cena? - 23 miliárd USD. Lemann a Buffet spoločne sedeli v dozornej rade koncernu Gilette a tam si povedali, že to spolu skúsia. V marci 2015 oznamuje Heinz fúziu s Kraftom a vzniká piata najväčšia potravinárska firma na svete – Kraft Heinz Company.

Napriek životným ranám, ktoré Jorge Lemann zažil – otec mu zomrel keď mal Jorge 14 rokov, vo veku 54 rokov prežil infarkt, ustál neúspešný pokus o únos detí, zrejme vďaka „športovej povahe“ sa mu podarilo vždy ďalej bojovať a dosiahnuť tak svoje ambiciózne ciele. Vedel sa učiť od najlepších a ako platí medzi mušketiermi, ťahal „jeden za všetkých, všetci za jedného“. Takto sa brazílska investičná firma stala svetovým hráčom, bez toho, aby sa s tým prehnane chválila.