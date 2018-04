Nemecká vláda znížila odhad tohto ročného tempa rastu na 2,3%

dnes 20:05 -

Stred obchodného týždňa bolo pomerne málo zverejnených makroekonomických údajov. Francúzsko zverejnilo index spotrebiteľskej dôvery, ktorý narástol na 101 bodu z predchádzajúcich 100 bodov čím prekonal trhové očakávania. Nemecká vláda dnes znížila odhad tohto ročného ekonomického rastu domácej ekonomiky na 2,3 %, z predchádzajúcich odhadovaných 2,4%. Hospodársky rast by aj tak mal zrýchliť z minuloročných 2,2 % a mal by dosiahnuť najprudšie tempo rastu od roku 2011. Francúzsku sa navýšil počet ľudí hľadajúci prácu z 3 422 tisíc na aktuálnych 3436 tisíc. Cena ropy Brent behom včerajšieho obchodného dňa prvý krát od roku 2014 prekonala hranicu 75 USD za barel. Cena ropy však po stretnutí Amerického a Francúzskeho prezidenta klesla opäť pod hranicu 75 USA za barel, spôsobili to zmiernenie obáv z možných amerických sankcii voči Iránu. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -0,71 %, CAC40 -0,57 %, DAX -1,02 %.

Krajiny za veľkou mlákou boli dnes taktiež chudobné na makroekonomické údaje. V Amerike klesol počet nových žiadostí o hypotéku o 0,2 %, v predchádzajúcom období rástli o 4,9 %. Zásoby ropy minulý týždeň narástli o 2,17 miliónov barelov, analytici predpokladali pokles o 1,6 miliónov barelov. Zásoby benzínu narástli o 0,8 miliónov barelov, v predchádzajúcom období zaznamenali pokles o 2,968 miliónov barelov. V americkom najväčšom úložisku ropy Cushingu narástli zásoby ropy o 0,459 miliónov barelov. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,24 %, S&P500 +0,18%, NASDAQ -0,05%.

Radoslav Tupý, analytik spoločnosti Capital Markets o.c.p., a.s.