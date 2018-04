Ekonomika budúcnosti: Informácie zo špionážnych satelitov si môže kúpiť ktokoľvek

Zdroj: QZ

ICEYE je fínska spoločnosť, ktorá vypustila svoj satelit na obežnú dráhu 500 kilometrov nad Zemou začiatkom tohto roka. Snímky zachytávajú ako sa poľnohospodárske oblasti Havany na Kube zmenili od januára do februára 2018. Rozdielne zábery polí odzrkadľujú zmeny v zavlažovaní a v zbere.

Nie náhodou si ICEYE zvolila snímky Kuby, kde sú informácie z odvetvia poľnohospodárstva neprístupné a celé odvetvie je pod tlakom. "Keď máte satelit, chcete ukázať, že dokážete odfotografovať miesta, na ktoré by ste sa inak nedostali," povedal zakladateľ spoločnosti Pekka Laurila.





Obrazy sú vytvorené pomocou syntetickej clony. Systém rádiové signály odrazené zo zeme spracúva pomocou počítačových modelov. Hlavnou výhodou oproti pasívnym zobrazeniam je to, že dokáže prechádzať cez mraky, čo je kľúčová prekážka zobrazovania planéty, ktorú pokrýva množstvo vody.







Spoločnosť ICEYE má podobný cieľ ako jej potenciálni konkurenti, ako napríklad Planet, ktorá denne zobrazuje celý zemský povrch. Chce urýchliť komerčné využitie vesmírneho priemyslu, poskytovať informácie o činnostiach na zemi dostatočne často, aby sme videli, ako sa planéta mení. Laurila hovorí, že chce poskytnúť svojim klientom možnosť kontrolovať konkrétne miesto každé tri hodiny.

Na to si ale zákazníci budú musieť ešte nejaký ten čas počkať, kým ICEYE bude mať plnú flotilu 20 satelitov. Očakáva sa, že by sa tento plán podarilo naplniť do roku 2020. Už v tomto roku firma chce vypustiť ďalšie dva svoje satelity. ICEYE spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou a získala investíciu od Ministerstva obrany USA, ktorá považuje lacné radarové satelity za nevyhnutné pri získavaní včasného varovania pred vypustením nepriateľských rakiet.

Spoločnosť očakáva, že dokáže poskytnúť nielen informácie z poľnohospodárstva, ale aj o životnom prostredí, zmene klímy, dopravnej a energetickej infraštruktúre, prírodných katastrofách a námorných činnostiach. A ekonomických aktivitách.





Technologické výzvy však stále zostávajú kľúčovými. Ukážkový model satelitu dokáže poskytnúť len pár obrázkov za hodinu. Pretože radar musí vysielať signály na Zem a zaznamenávať ich odrazy, satelit je preto energeticky náročnejší a väčší než iné zobrazovacie družice. Jeho hmotnosť je 70 kilogramov, pre porovnanie, satelit Planet's Dove imaging má menej ako 10 kg. Ale tradičné radarové satelity vážia až niekoľko ton a sú oveľa nákladnejšie ako niekoľko miliónov dolárov, ktoré spoločnosť potrebovala na vybudovanie svojej prvej družice. "Pri budovaní sme začínali s komponentmi na úrovni odporu," hovorí Laurila. "Tento druh nástroja vo svete neexistoval a my sme ho potrebovali pre náš konkrétny obchodný model."