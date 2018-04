Indexové fondy sa dostali hlboko do mínusu, obavy klientov DDS sú ale zbytočné

Zdroj: NN

dnes 0:08 -

Odpovedá: Branislav Tuš, manažér investičného oddelenia NN SR

1. Prečo sa indexové fondy za posledné obdobie dostali hlboko do mínusu?

Indexové fondy zaznamenali zvýšenú volatilitu (označuje mieru kolísania hodnoty aktíva alebo jeho výnosovej miery; vo všeobecnosti označuje, ako veľmi sa namerané hodnoty odlišujú od priemeru za určité časové obdobie - napr. 30 dní alebo 1 rok), ktorá pramenila z vývoja na akciových trhoch a svetové akcie oslabili v dôsledku zvýšeného politického rizika. Zavedenie cla zo strany USA voči Číne a jej následná rovnaká odvetná reakcia vyvolala obavy či ich zavedenie nebude mať negatívny dopad na celosvetový hospodársky rast. Tieto obavy sa v konečnom výsledku podpísali pod výpredaje akciových investícii po celom svete.

2. Sú obavy o príspevky klientov v DSS oprávnené, ak im ide 100 % z nich do indexového fondu?

Indexový fond investuje výlučne do akcií, s ktorými je spojená zvýšená volatilita. Ak sa spätne pozrieme na vývoj akcií, súčasný vývoj nie je ničím výnimočný a podobné výkyvy, akých sme svedkami v tomto období, sme videli v dôchodkových fondoch už niekoľkokrát. Preto si nemyslím, že by klienti mali mať obavy o svoje úspory. Na sporenie vo fondoch (najmä indexových) je potrebné pozerať sa z dlhodobého investičného horizontu. V prípade, že má klient vyše 10 rokov do dôchodku, súčasné výkyvy sú skôr dôvodom na presun do indexového dôchodkového fondu.

3. Ako sa podľa vás bude dariť indexovým fondom v roku 2018? Môžu sa vyskytovať veľké rozdiely medzi jednotlivými indexovými fondmi rôznych DSS?

Myslím si, že v súčasnom prostredí postupného zvyšovania úrokových sadzieb v spojení s nadpriemerným ekonomickým rastom, by sa malo aj naďalej dariť akciovým investíciám. Sme svedkami synchronizovaného oživenia naprieč jednotlivými regiónmi. Zisky podnikov sú z historického pohľadu rovnako veľmi dobré. Preto sa domnievam, že súčasné negatívne zhodnotenie indexových fondov je dočasné.

4. Na základe čoho môžu vznikať tieto rozdiely?

Rozdiely vo výkonnostiach jednotlivých indexových dôchodkových fondov sú spôsobené ich odlišnou investičnou stratégiou. Každý indexový dôchodkový fond kopíruje definovaný akciový index. V prípade, že indexové fondy kopírujú rôzne akciové indexy, tento rozdiel sa prejaví i na celkovej výkonnosti indexových dôchodkových fondov.