Prezieravosť v maloobchode: Pionier rýchlej módy je v čele rebríčka najbohatších už roky

dnes 0:24

Údajne skromný a nerozhadzovačný rodák z Galície sa ako zhruba 14 ročný rozhodol, že už nikdy nebude počuť slová, ktoré povedal predavač jeho mame, keď chcela kúpiť potraviny pre rodinu a v obchode jej už nechceli predať „na sekeru“. Vtedy si povedal, že do školy sa už nevráti a nájde si prácu. Hneď začal ako pomocná sila v obchode s košeľami a svetrami, ktorý údajne do dnes stojí a predáva v podstate ten istý sortiment ako pred 60 rokmi. Už v tom čase si všimol, že úspechom by bolo dať zákazníkovi to čo hľadá a dať mu to rýchlejšie ako niekto iný. Videl, že nakupovať vo veľkom tovar na dlhé sezóny vopred a potom dúfať, že ho dokážem v obchode predať, nie je tá správna stratégia.



V skorých 50-tych rokoch minulého storočia muži v Galícii pracovali na mori a ženy si vedeli sadnúť za šijacie stroje a privyrobiť pre rodinu pár pesiet. Amancio tak začal organizovať malé družstvá, v ktorých ženy šili prvé ním navrhnuté výrobky. Amanciov brat sa v tom čase staral o obchody, sestra o účtovníctvo a Amancio mal na starosti dizajn a výrobu.





Jeho motto „daj zákazníkovi čo hľadá a daj mu to rýchlejšie ako niekto iný“ sa dodnes dodržiava a je snáď aj kľúčom k úspechu celej skupiny Inditex. Keď mal Ortega 39 rokov založil značku ZARA (pôvodne sa mal obchod volať Zorba, ale to meno mu niekto vraj pred nosom vyfúkol). Dnes je spolu so značkami Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius a Bershka súčasťou konglomerátu Inditex, ktorý v roku 2017 vykázal tržby na úrovni 25 miliárd Eur. Inditex so svojimi značkami je jedným z predstaviteľov odvetvia Fast Fashion a konkuruje tak módnym výrobcom ako H&M, Primark alebo New Yorker. Inditex je v podstate niečo ako General Motors textilného priemyslu a každá značka je zameraná na inú vekovú skupinu zákazníčok (a zákazníkov), ako aj na rozdielnu príjmovú vrstvu spotrebiteľov. No celoplošne sa v Inditexe držia mantry – rýchlo dodaj to čo zákazník žiada.





Paradoxné je, že výrobky do siete Zara či Massimo Dutti nevznikajú na módnych prehliadkach, ale tak ako to celý život robí Ortega, aj dnes celý tím módnych špehov pozoruje, čo sa nosí na uliciach miest ako Londýn, Miláno, Tokyo či New York. To čo im padne do oka, ako budúca trendová vec, je ihneď predložené dizajnovému tímu v centrále ako inšpirácia. A do dokonalosti je dotiahnutý celý proces od návrhu, výberu látok, výroby až po logistiku na vešiaky v predajniach. Rýchlosť medzi prvým návrhom až po vyvesenie v predajni je ohromujúca a firma hovorí o 14 dňoch. Predajní má Inditex v 88 krajinách niečo cez 7400 a dá sa povedať, že každý deň je niekde na svete otvorená jedna nová prevádzka.







Zaujímavých faktov v podnikaní Amancia Ortegu je viacero: firma sa nepridala k väčšine svojich konkurentov a nepresunula prevažnú časť výroby do Ázie, ale naďalej dáva prácu zväčša lokálne ľuďom v Španielsku, Portugalsku, Maroku a Turecku. Vysvetľujú to snahou o väčšiu kontrolu nad celým reťazcom. Inditex vlastní pradiarne a tkáčovne, ktorých výrobky následne používa pre svoje produkty. Ako sa vyjadruje odborná verejnosť, výrobky v Zare nepatria k najdrahším, ale kupujúci nemá pocit lacného tovaru. Ďalšou odlišnosťou v Inditexe je rozpočet na reklamu, korý je tvorený v hodnote 0,3 % z tržieb. Konkurenti z textilného retailu štandardne na reklamu vynaložia 3 – 3,5 % z tržieb. Z pohľadu celého procesu už dnes môžeme povedať, že Zara a Inditex sú skôr veľmi úspešný, dobre naolejovaný logistický stroj, než len módny výrobca.

Ak by niekto chcel skopírovať úspech Amancia Ortegu, môže si vziať k srdcu jeho 4 kľúčové zásady, ktoré dodržiava:



1. Rýchlosť v zavedení nových výrobkov do predajní je alfou a omegou (v Zare sa tovar dopĺňa o novinky 2-krát týždenne)

2. Riadiť sa požiadavkami zákazníka - tovar sa netvorí pre módne prehliadky, ale vzniká pozorovaním na uliciach

3. Kontrolovať celý reťazec dodávateľov, prípadne celú tvorbu hodnoty mať vo vlastných rukách

4. Neustále inovovať – nikdy nebuď spokojný s tým čo si dosiahol, vždy je čo inovovať a zlepšovať